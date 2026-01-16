Концерт Сопот бенда са Гудачким оркестром НПРС-а и гостима

16.01.2026
14:25
Коментари:0
Народно позориште Републике Српске с поносом најављује велики концерт бањалучког бенда Сопот са Гудачким оркестром НПРС-а, који ће бити одржан 8. фебруара на Великој сцени, са почетком у 20 часова. Као гости вечери наступиће Арсен Чаркић и Алберт Бојан Савић, додатно обогаћујући овај посебан музички догађај.
Након изузетно успјешне сарадње и заједничког наступа поводом обиљежавања православне Нове године у Новом Саду 2024. године, бенд Сопот и Гудачки оркестар НПРС-а настављају умјетнички дијалог концертом који обећава снажно, емотивно и продукцијски раскошно музичко вече. Овај пут, публика ће имати прилику да чује промоцију четвртог студијског албума бенда Сопот – „Ехо неизвјесног исхода“, који доноси девет ауторских композиција насталих у периоду обиљеженом пандемијом и временом које је усљедило након ње – временом преиспитивања, тишине, али и снажне креативне енергије.
Поред нових пјесама, концерт ће оживјети и неке од најпрепознатљивијих хитова бенда Сопот, изведене у потпуно новом, оркестарском руху, што овом догађају даје додатну димензију и јединствен звучни идентитет.
Бенд Сопот, иза којег стоји више од 300 наступа, европске турнеје, као и богато искуство у стварању ауторске музике за позоришне представе, филм и телевизијски програм, доноси публици концерт који превазилази класични музички формат. Овај наступ представља посебан сусрет сценског и концертног израза, спој савременог ауторског звука и снаге оркестарске интерепретације, у простору који дише умјетношћу.
Концерт бенда Сопот са Гудачким оркестром Народног позоришта Републике Српске обећава вече испуњено емоцијом, енергијом и умјетничком радошћу, и још једном потврђује да Велика сцена Народног позоришта Републике Српске остаје важно мјесто сусрета различитих умјетничких израза.
Цијена улазнице је 20 КМ.
Добро дошли на музичко вече које се памти.
