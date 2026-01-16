Logo
Large banner

Концерт Сопот бенда са Гудачким оркестром НПРС-а и гостима

16.01.2026

14:25

Коментари:

0
Концерт Сопот бенда са Гудачким оркестром НПРС-а и гостима

Народно позориште Републике Српске с поносом најављује велики концерт бањалучког бенда Сопот са Гудачким оркестром НПРС-а, који ће бити одржан 8. фебруара на Великој сцени, са почетком у 20 часова. Као гости вечери наступиће Арсен Чаркић и Алберт Бојан Савић, додатно обогаћујући овај посебан музички догађај.

Након изузетно успјешне сарадње и заједничког наступа поводом обиљежавања православне Нове године у Новом Саду 2024. године, бенд Сопот и Гудачки оркестар НПРС-а настављају умјетнички дијалог концертом који обећава снажно, емотивно и продукцијски раскошно музичко вече. Овај пут, публика ће имати прилику да чује промоцију четвртог студијског албума бенда Сопот – „Ехо неизвјесног исхода“, који доноси девет ауторских композиција насталих у периоду обиљеженом пандемијом и временом које је усљедило након ње – временом преиспитивања, тишине, али и снажне креативне енергије.

Поред нових пјесама, концерт ће оживјети и неке од најпрепознатљивијих хитова бенда Сопот, изведене у потпуно новом, оркестарском руху, што овом догађају даје додатну димензију и јединствен звучни идентитет.

Бенд Сопот, иза којег стоји више од 300 наступа, европске турнеје, као и богато искуство у стварању ауторске музике за позоришне представе, филм и телевизијски програм, доноси публици концерт који превазилази класични музички формат. Овај наступ представља посебан сусрет сценског и концертног израза, спој савременог ауторског звука и снаге оркестарске интерепретације, у простору који дише умјетношћу.

Концерт бенда Сопот са Гудачким оркестром Народног позоришта Републике Српске обећава вече испуњено емоцијом, енергијом и умјетничком радошћу, и још једном потврђује да Велика сцена Народног позоришта Републике Српске остаје важно мјесто сусрета различитих умјетничких израза.

Цијена улазнице је 20 КМ.

Добро дошли на музичко вече које се памти.

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Серија “Адолесценција” добиће и другу сезону

Култура

Серија “Адолесценција” добиће и другу сезону

7 ч

0
Премијерно приказан руски документарац о православним светињама

Култура

Премијерно приказан руски документарац о православним светињама

20 ч

0
Творац ''Squid Game'' припрема нову серију

Култура

Творац ''Squid Game'' припрема нову серију

1 д

0
Стиже филм о Меланији: Критикују га широм свијета, а изговорила је само једну реченицу

Култура

Стиже филм о Меланији: Критикују га широм свијета, а изговорила је само једну реченицу

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

28

Бившој партнерки рекао ''да ће јој просути мозак'', па је убо ножем у врат

15

25

Проглашена "узбуна": Ваздух опасан по здравље грађана

15

18

Минић: Привржени даљем јачању Српске

15

18

Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

15

13

Посебна сједница о оставци Минића у недјељу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner