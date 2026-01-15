Премијерно приказан руски документарац о православним светињама

15.01.2026
У Културном центру Источно Ново Сарајево премијерно је приказан руски документарни филм "Један Бог, један пут", који је екипа града Краснодара снимила о православним светињама на подручју Сарајевско-романијске и Горњодринске регије.
Протојереј-ставрофор Владимир Ступар рекао је да овај филм открива духовну димензију и повезаност српског и руског православног народа, те појаснио да ова два народа уједињује православна вјера, односно Господ Бог Исус Христос који је рекао "ја сам пут истине и живот".
"Заиста, тај један пут јесте пут Богочовјека који живи сваки православни хришћанин, ма гдје се налазио, ма којим језиком говорио", истакао је Ступар и додао да српски и руски народ уједињује једна вјера, један Господ, један отац небески и црква.
Према његовим ријечима, вечерас се показује колика је блискост ова два народа иако постоји физичка удаљеност.
Ступар је рекао да је екипа из Краснодара дошла да упозна српски народ, Сарајевско-романијску и Горњоподрињску регију, те додао да су остали изненађени колико је вјера код српског народа ових регија присутна и колико народ живи духовним животом, те има љубави према Господу и својој цркви.
Представник Императорског царског палестинско-хришћанског удружења Михаил Шелутко рекао је да су овим филмом хтјели да покажу како су руске очи видјеле светиње у Републици Српској, али и њен народ, додајући да нису били у могућности да прикажу све српске цркве.
Према његовим ријечима, снимање филма трајало је седам дана, а њиме се показује један дио руске душе, однос према српским светињама, а све у односу на царску породицу која је обилазила српске цркве и манастире и остављала одређене дарове.
- Ово је наш начин да наставимо сарадњу и дружење српског и руског народа који траје више од хиљаду година - рекао је Шелутко и додао да то дружење почиње још од Светог Саве и руског монаха.
Захваљујући руководству Источног Сарајева и Краснодара који су омогућили снимање филма, Шелутко је изразио наду да ће он помоћи у зближавању срца два народа.
Предсједник Скупштине града Источно Сарајево Бошко Југовић рекао је да православна вјера представља мост у данашње вријеме, када је цивилизација пред многим искушењима, те додао да је овај филм доказ да постоји духовна веза Републике Српске и Руске Федерације, као и да два братска града Источно Сарајево и Краснодар имају доста тога сличног.
- Наша браћа из Краснодара су нашла најбољи могући начин да нам поклоне нешто што нам треба, а ми смо имали шта да покажемо - рекао је Југовић новинарима.
Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић рекао је да је овај филм још једна активност два братска града, те додао да је екипа из Краснодара претходно снимала сличан филм у Србији.
Он је рекао да филм говори о суштинском односу Српске православне цркве и Руске православне цркве, да је база православље и оно што је заједничко у сјајним побратимским односима Источног Сарајева и Краснодара који трају скоро двије године.
Ћосић је подсјетио да су два града размјењивала младе људе, односно да су биле обостране посјете кроз школе, али и спортских клубова, администрација, двије цркве, те изразио наду да ће у наредном периоду бити и привредна сарадња Источног Сарајева и Краснодара.
Прије промоције филма публици у Источном Сарајеву су се путем онлајн платформе обратили градоначелник Краснодара Јевгениј Наумов, предсједник Градске думе Вера Галушко и митрополит јекатаринодарски и кубањски Василије.
