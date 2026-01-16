Серија “Адолесценција” добиће и другу сезону

Извор:
Сукреатор серије “Адолесценција”, Стивен Грејем, потврдио је да је у развоју друга сезона, иако је успјешна Нетфликсова серија првобитно била замишљена као мини-серија. Грејем је изјавио да он и сукреатор Џек Торн тренутно разговарају о наставку, пише Скрин Рант.
Говорећи иза позорнице на додјели Златних глобуса, Грејем је открио да је пројекат у веома раној фази развоја и да другу сезону намјеравају да објаве за неколико година, преноси Индекс.
“Не могу да одговорим на то питање јер је негдје у дубини мог ума и Џековог ума, а извући ћемо га за три или четири године, стога останите уз нас”, изјавио је.
Осим што је сукреатор, Стивен Грејем у серији глуми Едија, оца Џејмија Милера (Овен Купер). Критички хваљена драма прати причу о Џејмију, проблематичном тинејџеру који је ухапшен због убиства школске другарице. У серији такође глуме Ерин Доерти, Кејн Дејвис, Ешли Волтерс, Феј Марси, Амели Пиз и Остин Хејнс.
Иако је Грејем био веома тајанствен у вези са другом сезоном, на интернету су се појавила бројна нагађања о могућој радњи. Многи обожаваоци на друштвеним мрежама пишу да би жељели да виде причу из перспективе родитеља жртве и кроз шта су они пролазили током догађаја из прве сезоне. Други претпостављају да би се серија могла претворити у антологију, са новом причом и потпуно новом поставом ликова.
Серија је освојила неколико награда на недавној додјели Златних глобуса. Млади глумац Овен Купер освојио је награду за споредног глумца, Ерин Доерти за најбољу споредну глумицу за улогу терапеуткиње Бриони Аристон, док је Грејем освојио награду за најбољег глумца. “Адолесценција” је такође проглашена најбољом лимитираном серијом.
Осим Златних глобуса, серија је доминирала и на додјели награда Еми, гдје је зарадила 13 номинација и однијела осам побједа. Поред признања критике, остварила је и велики успјех код публике. Постала је друга најгледанија Нетфликсова серија на енглеском језику свих времена, са више од 146 милиона прегледа у прва три мјесеца од објаве, преноси Н1.
