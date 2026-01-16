Петак је срећан дан: Богатство, моћ и углед куца на врата ова 4 знака

Извор:
Четири хороскопска знака доживљавају невјероватно обиље и срећу. Петак је срећан дан, 16. јануара 2026. године када Мјесец уђе у Јарца. Мјесец влада емоцијама, а Јарац је за лидерство, моћ и ваш друштвени углед.
Мјесец у Јарцу је унутар тродневног прозора моћи младог Мјесеца. Дакле, акције предузете сада почињу да се повећавају са срећом и моћи током викенда. Ово је савршено вријеме да направите корак даље од замишљања шта вам будућност може донијети.
Формулишите у свом уму ко желите да будете. Запишите то и изговорите наглас. Нека се ваше срце, емоције и ум ускладе. Енергија се повећава за ове астролошке знаке како расте њихово вјеровање. Ваше вјеровање у унутрашњу моћ је најбољи начин да искористите енергију Јарца у петак.
Мјесец који улази у ваш сестрински знак 16. јануара активира вашу осу односа. Седма кућа истиче пријатељства, тако да петак доноси заједничка искуства која се осећају емоционално подржавајућим, сигурним и мотивишућим, водећи вас ка срећи и обиљу.
Почињете дан знајући да се нешто осјећа другачије. Ваша анксиозност се смањује и суочавате се са светом са надом. Схватате да успех не мора да захтјева емоционалну жртву. Захтјева да будете вјерни себи. Када Мјесец уђе у вашу кућу партнерстава непосредно прије младог Месеца, лакше је поново се повезати са старим пријатељима.
Оно што одлучите да радите са својим временом данас мења будућност и започиње ново поглавље у вашем животу са људима који вас разумеју.
Мјесец у Јарцу утемељује вашу амбициозну страну, дијелом зато што се она изражава у области коју највише цијените: ваш дом и ваша прошле породичне динамике. Петак је срећан дан, 16. јануара спремни сте да превазиђете сваки бол који вас је спречавао да дјелујете с љубављу. Када се емоционална баријера подигне, поплава љубави преплави ваше срце.
Срећа стиже у овај простор када се ослободите замјерки и бола и замијените их растућим осјећајем оптимизма. Понашате се више као ви, а то покреће промјену са дугорочним утицајем.
Учите да вјерујете свом суду, дјелујете са самопоуздањем и видите добро у другима док се прилике за обнављање односа дешавају природно.
Енергија Јарца вас изазива да подигнете своје стандарде, а истовремено успорите да бисте побољшали стратегију. Мјесец у Јарцу вас емоционално припрема да размишљате о каријери у развоју или о томе шта желите да радите у будућности. 16. јануара постајете мотивисани на начин на који раније нисте. Амбицију претварате у нешто озбиљно утицајно и опипљиво. Умјесто да јурите за пролазним идејама или новим трендовима, фокусирате се на једну ствар и радите на њој док не манифестује изобиље које желите за свој живот.
Оно што петак чини тако срећним за вас није само Мјесец или чињеница да ће током викенда бити млад Мјесец. То је сва та енергија у комбинацији са моћним стелијумом који укључује вашу владајућу планету, Марс, са Венером.
Постајете супер дисциплиновани и та акција се брзо исплати.
Мјесец улази у ваш знак 16. јануара, а петак је срећан дан за вас и то није само близу ваше годишње сезоне младог мјесеца, већ и краја сезоне Јарца. Постоји могућност да притиснете дугме за ресетовање и почнете испочетка. Спремни сте да пређете на виши ниво одговорности.
Толико сте порасли током година и можете осјетити колико сте сазрели. У прошлости сте се преиспитали, али данас се ваши страхови смирују и схватате да морате да урадите одређене ствари, иако се плашите.
Улазите у овај дан знајући да постоји моћ да преузмете ауторитет над својом будућношћу, спремни да преузмете изобиље за које радите и срећу коју стварате.
