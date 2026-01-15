Пет хороскопских знакова којима ове године долази љубав

15.01.2026
Како се астролошка енергија мијења 2026. године, пет хороскопских знакова је предодређено да привуче дубоку љубав, а нови извјештај открива када је највјероватније да ће се то догодити.
Одређени хороскопски знакови имају највеће шансе да се заљубе у 2026. години јер су ове године снажно под утицајем Венере, Марса и Јупитера, наводи Tarotto.
Да би утврдио тачне датуме када је судбинска љубав намијењена овим знаковима, Tarotto је анализирао периоде у којима ове три планете, повезане са љубављу (Венера), страшћу (Марс) и срећом (Јупитер), утичу на астролошке куће повезане с љубављу и интимношћу.
Студија је показала да је Ован један од хороскопских знакова који ове године привлаче дубоку љубав.
Према извјештају, Венера ће боравити у 5, 7. и 8. кући Овна, које су највише повезане са новим везама и романтиком, укупно 131 дан.
Када је ријеч о љубави и односима, Ован ће готово пола 2026. године имати срећу на својој страни, али како се наводи у извјештају, најбоље вријеме за Овна да тражи љубав биће љето, при чему је најповољнији период за то од 14. јуна до 9. јула.
Јарац привлачи дубоку љубав у 2026. години зато што се Јупитер, планета среће и обиља, налази у његовој 7. кући партнерстава током читаве прве половине године.
Према студији, Јупитер утиче на нова познанства и доноси срећне прилике, које ће за овај земљани знак бити присутне чак 276 дана у овој години, преноси Your Tango.
Ипак, ако заиста желите да пронађете љубав, можда би било добро да с потрагом започнете што прије јер је најбољи период за то од 1. до 17. јануара 2026. године.
У 2026. години Рибама је суђено да привуку праву љубав. Студија је показала да се Венера, планета љубави, налази у њиховим кућама љубави током 109 дана, стварајући најбоље шансе за љубав и повезивање.
У међувремену, Јупитер додаје дозу среће љубавном животу Риба током 111 дана.
Према извјештају, љубав и привлачност код Риба достижу врхунац у периоду од 3. до 6. марта.
Према извјештају, Водолији је суђено да привуче дубоку љубав у 2026. години јер ће Јупитер боравити у њиховим кућама повезаним с љубављу током 165 дана, што чини готово половину године посвећене новим везама и развоју односа.
Студија је такође навела да Марс ове године има велику улогу, при чему планета која влада страшћу проводи 138 дана у Водолијиним кућама повезаним са љубављу.
Ипак, најповољнији период за љубав за Водолију током цијеле године је од 24. јануара до 10. фебруара.
Због Марса, који ће боравити у вашој 5, 7. и 8. кући током 131 дана, студија је показала да вам 2026. година доноси много хемије и страсти.
Ипак, према извјештају, најбољи дани да се испрате љубавне варнице биће у прољеће, тачније у периоду од 7. до 30. марта.
