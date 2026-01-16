Станковић: Очекујемо побољшање животног стандарда радника

Извор:
СРНА
16.01.2026
15:30
Коментари:0
Предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић рекао је да ће нови сазив владе Републике Српске имати пуне руке посла и да очекује првенствено побољшање животног стандарда радника.
"Да сачувамо раднике на овим подручјима, да радимо на стварању бољих услова рада јер садашњи нису на задовољавајућем нивоу", рекао је Станковић новинарима након консултација са премијером Републике Српске Савом Минићем у Бањалуци.
Станковић је најавио да у наредних десет дана крећу преговори о повећању плата радника на буџету и запослених у фондовима.
"Очекујемо повећање плата и свим другим радницима у Републици Српској. Потребно је радити и на сузбијању раста цијена, посебно животних намирница", истакао је Станковић.
Минић се данас састао са представницима социјалних партнера.
Састанку у сједишту Владе Републике Српске присуствовали су представници Савеза синдиката Републике Српске, послодаваца, Срба у ФБиХ из општина са већинским српским становништвом, универзитета, удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, пензионера.
Минић је претходно разговарао са представницима СП-а, СПС-а, ДЕМОС-а, НПС-а, ДНС-а и Уједињене Српске, а предстоји састанак са делегацијом СНСД-а.
