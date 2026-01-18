Logo
Large banner

Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

Извор:

АТВ

18.01.2026

19:17

Коментари:

0
Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

Уврстити игре на срећу у систем индиректног опорезивања у БиХ, с циљем опорезивања дјелатности чији је утицај друштвено негативан, стоји у Приједлогу закона о измјени закона о ПДВ-у, који би пред посланицима Представничког дома парламентарне скупштине БиХ требало да се нађе наредне седмице.

Предлагач закона сматра да опорезивање неће само дестимулативно дјеловати на овиснике, већ ће се на тај начин остварити значајни приходи, који би требало да буду усмјерени у финансирање здравственог система.

"Мислим да би се приходи требали користити и за санацију посљедица овисности, а имамо велики проблем у оба ентитета са овисношћу о коцкању, која разара породице, доводи до великих дуговања, захтијева и медицински третман, за који немамо довољно новца да обезбиједимо", каже Миа Карамехић Абазовић, посланик Наше странке у ПД ПС у БиХ.

Подршка посланика изгледа да неће изостати.

"Тако да ћемо ми сигурно подржати, ако буде прихватљиво и струци и осталим колегама. Биће прилике да на сједници расправљамо о свему томе, тако да вјерујем да ће то бити усвојено", рекао је Ненад Грковић, посланик Клуба СДС-ПДП-Листа за правду и ред у ПД ПС БиХ.

"Не може се забранити људима да се баве тиме, али треба онда жестоко опорезивати, да би елиминисали то као једну друштвено штетну појаву, која има дубоке коријене у бх. друштву“, каже Шемсудин Мехмедовић, посланик Мјешовитог клуба у ПД ПС БиХ.

На подршку СНСД-а тешко може да се рачуна. Сматрају то популизмом.

"А, поготово предлагати законе који се односе на финансирање здравственог система. Знате и сами да је финансирање здравствених установа на нивоу ентитета. Колеге које предлажу ове законе, могли су ово предложити кроз Федерални парламент“, објашњава Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.

Предлагачи закона дошли су до податка да је годишњи промет приређивача игара на срећу у БиХ око двије милијарде марака.

Подијели:

Тагови:

Igre na sreću

porez

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сарајево смог магла

БиХ

Ваздух највише загађен у овим градовима: Озбиљна пријетња по здравље

5 ч

0
Кошарац: Српска има одговор, опозицији и Шмиту пропао план

БиХ

Кошарац: Српска има одговор, опозицији и Шмиту пропао план

10 ч

0
Којић; Опозиционари са ОХР-ом покушали произвести кризу у Српској

БиХ

Којић; Опозиционари са ОХР-ом покушали произвести кризу у Српској

23 ч

4
"Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ"

БиХ

"Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

”Хоће ли пензионери враћати новац”: Тежак приједлог Дубравца удара на све у Српској

20

42

Ужас у Требињу: У телефону мушкарца пронађени снимци голе дјеце

20

31

Срамно: Наточио 48 КМ горива и побјегао, објављен и снимак

20

19

Нови тежак удес у БиХ - има повријеђених

20

09

Додик: Против нове Владе биће они који би српску да предају сарајевској чаршији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner