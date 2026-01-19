Извор:
Телеграф
19.01.2026
16:45
Коментари:2
Сахрана Мирослава Мике Алексића биће одржана у среду, 21. јануара, на Централном гробљу у Београду у 13.30 часова.
Мика Алексић преминуо је јуче, 18. јануара 2026. године, у Београду. Некадашњи учитељ глуме умро је у свом дому, након дуге и тешке болести.
Биљана Машић огласила се за Телеграф након смрти свог мужа Мирослава Мике Алексића. Како је рекла, до краја је вјеровала да ће се изборити са болешћу.
“Јако ми је тешко, данас је преминуо у поподневним сатима. Још не знамо када ће бити сахрана због административних ствари које ме чекају. Био је јако лоше али смо сви веровали”, истакла је професорка глуме на Факултету драмских умјетности за Telegraf.rs.
Подсетимо, Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Мирослава Мике Алексића за кривична дјела силовања и недозвољене полне радње, које је починио над седам девојака, које су похађале његову школу глуме. Прва је Алексића пријавила глумица Милена Радуловић, после чега је исто учинила и њена колегиница Ива Илинчић.
