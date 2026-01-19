Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

Извор:
Радио Сарајево
19.01.2026
16:20
Португалски фудбалски ас Кристијано Роналдо добио је судски спор против свог бившег клуба Јувентуса, те ће моћи задржати 9,8 милиона евра које му је торински клуб исплатио на име заосталих плата, објавили су Италија.
Кристијано Роналдо (40) је у љето 2021. из Јувентуса прешао у Манчестер јунајтед, а 2023. покренуо је арбитражни спор против италијанског клуба тврдећи да му дугује 19,6 милиона евра (38,33 милиона КМ) због неисплаћених плата за вријеме пандемије коронавируса.
У априлу 2024. арбитражно вијеће је одлучило да Јувентус мора исплатити португалском фудбалеру половину траженог износа, односно 9,8 милиона евра.
Јувентус је поднио жалбу на ту одлуку торинском суду за радне спорове. У понедјељак су италијански медији објавили да је Роналдо добио правну битку, односно да је судија Ђан Лука Робалдо одбацио жалбу Јувентуса, што значи да Португалац може задржати 9,8 милиона евра које је добио одлуком арбитражног вијећа. Такође, Јувентус ће морати платити трошкове судског спора.
Роналдо је у Јувентусу играо од 2018. до 2021. године. За Стару даму одиграо је 134 утакмице, забио 101 погодак и подијелио 28 асистенција. С клубом из Торина освојио је два Скудета, двије Копа Италије и талијански Суперкуп.
