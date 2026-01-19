Logo
Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

Радио Сарајево

19.01.2026

Португалски фудбалски ас Кристијано Роналдо добио је судски спор против свог бившег клуба Јувентуса, те ће моћи задржати 9,8 милиона евра које му је торински клуб исплатио на име заосталих плата, објавили су Италија.

Кристијано Роналдо (40) је у љето 2021. из Јувентуса прешао у Манчестер јунајтед, а 2023. покренуо је арбитражни спор против италијанског клуба тврдећи да му дугује 19,6 милиона евра (38,33 милиона КМ) због неисплаћених плата за вријеме пандемије коронавируса.

У априлу 2024. арбитражно вијеће је одлучило да Јувентус мора исплатити португалском фудбалеру половину траженог износа, односно 9,8 милиона евра.

zarko lausevic1

Сцена

Урна Жарка Лаушевића изнијета из Србије

Јувентус је поднио жалбу на ту одлуку торинском суду за радне спорове. У понед‌јељак су италијански медији објавили да је Роналдо добио правну битку, односно да је судија Ђан Лука Робалдо одбацио жалбу Јувентуса, што значи да Португалац може задржати 9,8 милиона евра које је добио одлуком арбитражног вијећа. Такође, Јувентус ће морати платити трошкове судског спора.

Роналдо је у Јувентусу играо од 2018. до 2021. године. За Стару даму одиграо је 134 утакмице, забио 101 погодак и подијелио 28 асистенција. С клубом из Торина освојио је два Скудета, двије Копа Италије и талијански Суперкуп.

