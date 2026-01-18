Logo
На УКЦ-у Српске преминуо чувени Небојша Небо Крчмар

18.01.2026

Небојша Крчмар
Фото: ФС РС

У Универзитетско-клиничком центру Републике Српске у Бањалуци јутрос је, послије дуге и тешке болести, у 75. години преминуо Небојша “Небо” Крчмар, истакнути спортски радник.

Рођен је 20. априла 1952. године у Јајцу, а фудбал је, у омладинским категоријама, играо у Наприједу. У клубу је обављао многе функције, био члан управе и секретар, члан и предсједник Скупштине, један од омиљених домаћина на стадиону „Обилићево“.

Био је један од оснивача, 30 потписника, оснивачке Скупштине Фудбалског савеза Републике Српске, првог струковног Савеза основаног 5. септембра 1992. године. Обављао је низ функција у Фудбалском савезу Републике Српске, био је, у више мандата, предсједник Дисциплинске и Апелационе комисије, а једно вријеме био је и у Надзорном одбору. Обављао је и дуго година улогу делегата на утакмица Прве и Друге, као и нижих лига у систему такмичења Фудбалског савеза Републике Српске.

Обављао је и функције у правним тијелима Фудбалског савеза БиХ (Дисциплинска и Апелациона), био члан Скупштине Савеза из Сарајева. Обављао је и улогу члана Извршног одбора, правних тијела и Скупштине Подручног Фудбалског савеза Бањалука.

Једно вријеме је био активан и у Боксерском савезу Републике Српске. Небојша Крчмар је био и друштвено-политички радник, ангажован у владиним и невладиним институцијама. Радио је у Министарству за расељена лица Републике Српске и организацији задуженој за смјештај и бригу. По занимању је дипломирани правник.

Сахрана Небојше “Небе@ Крчмара биће обављена у сриједу, 21. јануара на Градском гробљу Побрђе у Бањалуци.

In memoriam

