Сутра претежно суво и хладно

20.01.2026

14:02

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити хладно и претежно суво, уз максималну дневну температуру до 10 степени Целзијусових.

Јутро ће бити умјерено до претежно облачно и хладно, уз мраз. Током дана задржаваће се промјенљиво облачно и суво вријеме, са слабим падавинама које се очекују само на југу: у нижим предјелима киша, а у брдско-планинским пределима у Херцеговини слаб снијег.

У осталим крајевима очекује се суво и хладно вријеме, уз могућу маглу по котлинама и уз ријечне токове, која се понегдје може задржати током већег дијела дана, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб и промјенљив вјетар.

Минимална температура ваздуха биће од минус осам до минус четири, а максимална од минус три до 10 степени Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ данас је преовладавало облачно вријеме у сјеверним крајевима и прије подне по котлинама у централним и источним подручјима. Сунчано је било у Херцеговини, југозападну и на планинама, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус осам, Иван Седло минус седам, Мраковица минус шест, Кнежево и Соколац минус четири, Мркоњић Град, Фоча, Чемерно, Бихаћ, Сарајево и Тузла минус три, Бањалука, Бијељина, Вишеград, Добој, Нови Град, Рудо, Србац и Дрвар минус два, Приједор, Рибник, Сребреница, Бугојно, Ливно и Сански Мост минус један, Зворник нула, Јајце један, Хан Пијесак и Зеница два, Гацко три, Билећа и Мостар осам и Требиње 11 степени Целзијусових.

