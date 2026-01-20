Српска добија нову брзу саобраћајницу

20.01.2026
Надлежни у Републици Српској представили су данас, 20. јануара, један од најзначајнијих инфраструктурних пројеката који би требало да повеже источни дио Српске, а ријеч је о брзој саобраћајници Бијељина – Зворник – Соколац.
Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске, састао се тим поводом са градоначелником Зворника Бојаном Ивановићем и представницима кинеске компаније "Шандонг", која је ангажована на пројектовању ове саобраћајнице.
Према представљеном идејном рјешењу, траса брзе саобраћајнице кроз подручје града Зворника износи око 50 километара, од улаза у град са сјеверне стране, преко Пилице, Шепка, Козлука и Каракаја, па даље до излаза из града Зворника према Братунцу и Милићима.
Како је рекао министар Стевановић, циљ је да се нађе оптимална траса брзог пута на дионици од Шепка до Каракаја.
"Циљ нам је да, у сарадњи са Градом Зворником и пројектантима који раде за компанију 'Шандонг', дођемо до оптималног рјешења које ће подразумијевати најмање трошкове експропријације, заштиту насељених подручја и већу безбједност саобраћаја", поручио је Стевановић.
Први човјек Зворника, Бојан Ивановић нагласио је да је ријеч о изузетно важном пројекту који ће значајно унаприједити саобраћајну повезаност и створити боље услове за привредни развој Зворника и регије.
"Затражили смо корекције трасе како би се смањила штета по привредне субјекте, спортске комплексе и становништво, те обезбиједила боља заштита пољопривредног земљишта и домаћинстава уз ријеку Дрину. Наш приједлог је да дио трасе, од Шепка узводно, иде ближе Дрини, што би било економичније и повољније рјешење", појаснио је Ивановић.
Како је саопштено из Министарства саобраћаја и веза РС, активности на реализацији пројекта водиће Влада Републике Српске и ово Министарство, док ће Град Зворник пружати техничку подршку у циљу израде квалитетног и одрживог рјешења.
