Лидл тестира резервацију паркинга

Извор:

Феникс магазин

20.01.2026

16:16

Фото: Pixabay

Ако се пилот-пројекат покаже успешним, могуће је проширити "Вечерње паркирање" на друге погодне Лидлове локације.

Лидл покреће пилот-пројекат у Хамбургу у Њемачкој, гдје од данас, 19. јануара, почиње да наплаћује три евра за паркинг мјесто.

Лидл

Друштво

Доноси ли Лидл проблеме у БиХ? Само да нам не присједне јефтино

Важно је напоменути да паркирање остаје бесплатно ако купујете у Лидлу. Накнада ће се наплаћивати тек након затварања продавнице, када почиње пилот-пројекат "Вечерње паркирање". Овим пројектом дисконтни ланац и Град Хамбург желе да побољшају ситуацију са паркирањем у густо насељеним стамбеним подручјима, пишу њемачки медији.

Становници и посјетиоци могу свакодневно, од 18 часова до 8 часова наредног дана, путем апликације Wemolo резервисати укупно десет паркинг-мјеста на Лидловом паркингу. Лидл наплаћује 12 евра за недељни пакет и 30 евра за мјесечни пакет (30 ноћи), преноси Феникс магазин.

Лидл

Економија

Хоће ли Лидл у БиХ донијети "екстремно ниске цијене" и притиснути конкуренцију?

Ако се пилот-пројекат покаже успешним, могуће је проширити "Вечерње паркирање“ на друге погодне Лидлове локације у Хамбургу. Ипак, Хамбург није први град који је покренуо пројекат "паркирања након посла".

Сличан пилот-пројекат спроводи се у Дизелдорфу од јула 2024. године. Тамо четири Лидлове и четири Алдијеве продавнице стављају паркинг мјеста на располагање становницима и посјетиоцима након затварања.

