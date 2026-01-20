Лидл тестира резервацију паркинга

Извор:
Ако се пилот-пројекат покаже успешним, могуће је проширити "Вечерње паркирање" на друге погодне Лидлове локације.
Лидл покреће пилот-пројекат у Хамбургу у Њемачкој, гдје од данас, 19. јануара, почиње да наплаћује три евра за паркинг мјесто.
Важно је напоменути да паркирање остаје бесплатно ако купујете у Лидлу. Накнада ће се наплаћивати тек након затварања продавнице, када почиње пилот-пројекат "Вечерње паркирање". Овим пројектом дисконтни ланац и Град Хамбург желе да побољшају ситуацију са паркирањем у густо насељеним стамбеним подручјима, пишу њемачки медији.
Становници и посјетиоци могу свакодневно, од 18 часова до 8 часова наредног дана, путем апликације Wemolo резервисати укупно десет паркинг-мјеста на Лидловом паркингу. Лидл наплаћује 12 евра за недељни пакет и 30 евра за мјесечни пакет (30 ноћи), преноси Феникс магазин.
Ако се пилот-пројекат покаже успешним, могуће је проширити "Вечерње паркирање“ на друге погодне Лидлове локације у Хамбургу. Ипак, Хамбург није први град који је покренуо пројекат "паркирања након посла".
Сличан пилот-пројекат спроводи се у Дизелдорфу од јула 2024. године. Тамо четири Лидлове и четири Алдијеве продавнице стављају паркинг мјеста на располагање становницима и посјетиоцима након затварања.
