Трамп брутално извријеђао Британце због "мистериозног" острва

АТВ

20.01.2026

15:07

0
Предсједник Доналд Трамп чита примјерак Њујорк поста по доласку у голф клуб Трамп Национални у Јупитеру, Флорида, 5. априла 2025. године.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп се у новој објави на Truth Social обрушио на Велику Британију, а све је повезао са својом жељом преузимања Гренланда.

У објави се осврнуо на одлуку Лондона да преда острва Чагос Маурицијусу, у које спада и Дијего Гарсија с британско-америчком војном базом. Трамп је то назвао великим идиотизмом и закључио да је то "још један у дугом низу разлога" зашто САД мора преузети Гренланд.

"Шокантни ВЕЛИКИ ИДИОТИЗАМ Британаца"

Трумпову објаву преносимо у цјелости.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп објавио фотомонтажу, "забо" америчку заставу на тло Гренланда

"Шокантно, наш 'генијални' НАТО савезник, Уједињено Краљевство, тренутно планира поклонити острво Дијего Гарсија, мјесто виталне америчке војне базе, Маурицијусу, и то БЕЗ ИКАКВОГ РАЗЛОГА. Нема никакве сумње да су Кина и Русија примијетиле овај чин потпуне слабости. То су међународне силе које признају само снагу, због чега су Сједињене Америчке Државе, под мојим водством, сада, након само једне године, поштоване као никада прије. То што Уједињено Краљевство поклања изузетно важан териториј чин је ВЕЛИКОГ ИДИОТИЗМА и још један у врло дугом низу разлога националне безбједности због којих се Гренланд мора бити преузет. Данска и њени европски савезници морају УЧИНИТИ ИСПРАВНУ СТВАР Хвала на пажњи посвећеној овом питању, ПРЕДСЈЕДНИК ДОНАЛД Ј. ТРАМП", написао је Трамп.

Историја и значај острва

Дијего Гарсија је највеће острво архипелага Чагос који се састоји од око 60 острва. Након што је био ненасељен до касног 18. вијека, Французи су 1793. године успоставили кокосове плантаже користећи рад робова.

chagos islands ostrva cagos 830x553

Свијет

Потврђено: Велика Британија предала Чагос острва Маурицијусу

Током времена, развила се јединствена креолска култура позната као Îлоис или Chagossians. Након што је Уједињено Краљевство преузело контролу над острвом почетком 19. стољећа, становништво је остало све до 1971. године, када су сви становници присилно пресељени како би се омогућила изградња америчке војне базе.

Геостратешки значај и спорови око суверенитета

Дијего Гарсија има кључну геостратешку улогу због своје позиције уз главне међународне трговачке руте између Азије и Африке. Током година, база је кориштена као логистички центар у различитим војним операцијама, укључујући Заливске ратове и операције у Авганистану.

Локација архипелага Чагос
Локација архипелага Чагос

У октобру 2024. године, британски премијер Кир Стармер најавио је планове за пренос суверенитета над Чагоским острвима на Маурицијус, уз задржавање војне базе на Дијего Гарсији под британско-америчком контролом на почетних 99 година.

Контроверзни и дуготрајни преговори с Маурицијусом

Премијер Кир Стармер потписао је у мај прошле године споразум према којем ће Британија узети базу у закуп на 99 година с могућношћу продужења за још 40 година. Осим закупа, УК ће такође основати закладу вриједну 40 милиона фунти за становнике острва.

Острво Дијего Гарсија
Острво Дијего Гарсија

Острва су одвојена од Мауриција 1965. када је земља још увијек била британска колонија, а Велика Британија их је купила за три милијуна фунти. Између 1967. и 1973. протјерано је све становништво како би се припремили увјети за градњу заједничке војне базе са САД-ом.

(Индекс)

Архипелаг Чагос

Доналд Трамп

Велика Британија

Кир Стармер

Дијего Гарсија

