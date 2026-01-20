Могућ прекид наставе у Челинцу

Извор:
Настава за ђаке Основне школе „Милош Дујић“ у Челинцу од сутра, 21. јануара ће бити скраћена, а ако не буде ријешен проблем са лошим гријањем могућ је и прекид наставе.
Директор школе Синиша Беговић је донио одлуку о скраћењу наставног часа на 30 минута, као и о скраћењу активности у продуженом боравку. Одлука важи за централну школу до 23. јануара, док ће се настава у подручним одјељењима одвијати нормално.
- О наведеном ће бити обавијештено надлежно министарство, уз захтјев за одобрење скраћења наставних часова све док се не ријеши проблем са гријањем. Уколико се проблем не отклони, као посљедња опција биће размотрен привремени прекид наставе – наводи се у одлуци директора .
Додаје се да је надлежном предузећу „Градско гријање“ уредно пријављиван проблем са испоруком топлотне енергије, а ситуацији су обавијештени сви релевантни органи у општини Челинац.
- Свакодневно се мјери температура у школским просторијама и води се рачуна о законски прописаним минималним температурама које још увијек омогућавају извођење наставе. Све одлуке доносе се у најбољем интересу ученика, уз настојање да се настава организује у складу са могућностима, водећи рачуна о безбједности ученика и запослених. Школа не може сносити одговорност за насталу ситуацију, која је узрокована проблемима у испоруци топлотне енергије – пише у саопштењу.
Настава ће трајати од 7.30 до 11.05 часова, а за први разред до 09.30 часова. Продужени боравак ће радити до 14 часова.
