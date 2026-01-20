Укинуте епизоде "узбуна" и "упозорење"

Извор:
СРНА
20.01.2026
12:50
Влада Кантона Сарајево донијела је данас одлуку о укидању епизода "узбуна" и "упозорење" због побољшања квалитета ваздуха.
Епизода "узбуна" била је на снази од претходног петка на подручју четири сарајевске општине и општине Илиџа, а укидањем ове и епизоде "упозорење" престале су важити раније прописане рестриктивне мјере, саопштено је из Владе Кантона Сарајево.
Из Владе напомињу да су тренутне вриједности ПМ десет честица у осјетном паду у односу на јуче, док се интензивно праћење стања квалитета ваздуха и метеоролошких услова наставља.
Епизоде "узбуна" и "упозорење" укинуте су на приједлог Министарства комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите животне средине Кантона Сарајево.
