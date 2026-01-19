Logo
Радосно: Велики бејби бум у граду у Српској

Извор:

АТВ

19.01.2026

11:30

Радосно: Велики бејби бум у граду у Српској
Фото: Pixabay

Бијељина биљежи сјајне вијести на самом почетку 2026. године.

У локалном породилишту влада прави “бејби бум”.

Од првог јануара до данас рођено је више од 40 беба.

Љекари и медицинско особље истичу задовољство због повећаног броја порођаја, надајући се да ће се овај позитиван тренд наставити током цијеле године.

Тагови:

Bejbi bum

Бијељина

