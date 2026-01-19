Радосно: Велики бејби бум у граду у Српској

Извор:
АТВ
19.01.2026
11:30
Бијељина биљежи сјајне вијести на самом почетку 2026. године.
У локалном породилишту влада прави “бејби бум”.
Од првог јануара до данас рођено је више од 40 беба.
Љекари и медицинско особље истичу задовољство због повећаног броја порођаја, надајући се да ће се овај позитиван тренд наставити током цијеле године.
