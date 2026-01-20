Logo
Одликовање Путина и љубав према Чечави: Доктор Угљеша је понос Српске!

20.01.2026

21:18

Одликовање Путина и љубав према Чечави: Доктор Угљеша је понос Српске!
Фото: РТРС

Доктор Угљеша Станојевић из Републике Српске одликован је титулом почасног доктора Руске Федерације. Признање му је у мају прошле године уручио лично предсједник Русије Владимир Путин у Кремљу.

Станојевић је главни љекар Курског онколошког научно-клиничког центра, једне од најсавременијих медицинских установа у Русији. Упркос свјетском успјеху, коријене не заборавља и данас се најљепше осјећа кад дође на своје огњиште.

Љубав према завичају

Са признањем из Русије стигао је у завичај. Иако до једног од највиших професионалних почасти коју љекар у Русији може добити, није било лако доћи, као главни љекар Онколошког истраживачког и клиничког центра у Курску, Угљеша Станојевић свакодневно показује стручност и хуманост.

путин углјеса

Друштво

Угљеша Станојевић из Републике Српске добио титулу почасног доктора Руске Федерације

- То је велика срећа за моје родитеље који су, па могу рећи, много од себе одвајали да би њихова дјеца могла студирати и доћи до неког успјеха. Драго ми је да на достојанствен начин могу представити и своје подручје, своју Чечаву јер и прије сам овдје доводио многе пријатеље из Русије, а сада поготово планирају многи да дођу - каже Станојевић.

У Чечаву стигла и супруга Ирина

У супругово родно мјесто радо долази и Ирина. Иако је рођена хиљадама километара далеко од Српске, у Чечави код Теслића се осјећа као код куће. Труди се да научи и српски језик, а знања јој, каже, најбоље преноси свекрва.

BEBA BEBE

Друштво

Благи пораст рођених беба у Бијељини

- Ова отвореност показује ту древну српску културу, српство и оно што држи Србе заједно. Та отвореност је мени и најљепша и природа и људи и без људи можда и не би било таквог утиска - каже Ирена Станојевић.

Људи су у Чечави посебно поносни на Угљешине успјехе. А он је, каже, најпоноснији на своје поријекло, зато је на огњишту гдје су стасавали његови преци, саградио кућу.

Живио у старој кући

- Ја сам рођен у Теслићу, али сам првих 10 година живио ту у тој једној старој кући и то ми је остало у души, то је моје мјесто, то је моје огњиште и увијек сам имао жељу да се ту вратим. Средина овог села, Чечаве великог лијепог села, ту увијек долазимо, ту се увијек враћамо и ту нам је најљепше - истиче Станојевић.

Да је упркос свјетском успјеху доктор Станојевић задржао скромност, показује и чињеница да одликовање стечено у Русији не гледа само као лични успјех, него као признање медицинској заједници Републике Српске.

Угљеша Станојевић

Čečava

Теслић

doktor

odlikovanje

Владимир Путин

22

35

Захарова: Изјаве европских лидера у Давосу театар апсурда

22

32

Савић: Србији желим сву срећу, нека сломе ногу

22

16

Брат Немање Видића пронађен мртав

22

03

Реал Мадрид лако против Монака

21

54

Србија се распала у финишу, Црна Гора преокретом до побједе

