Двоје повријеђених у тешком судару

Извор:

АТВ

21.01.2026

10:57

Двије особе, од којих једна теже, повријеђене су у саобраћајној несрећи на магистралном путу Зворник - Тузла, у мјесту Глумина, саопштено је данас из Полицијске управе Зворник.

Тешко је повријеђена жена чији су иницијали З.Р. која је била сувозач у аутомобилу “голф”, док је возач С.Р. из Зворника лакше повријеђен, констатовали су љекари Болнице Зворник.

У овој саобраћајној несрећи, која се догодила јуче око 17 часова, учествовао је и аутомобил “шкода” којим је управљао М.Ч. из Зворника.

Полиција је извршила увиђај и обавијестила дежурног тужиоца Окружног тужилаштва Бијељина, који је наложио да буде достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја.

