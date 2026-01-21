Двоје повријеђених у тешком судару

Извор:
Двије особе, од којих једна теже, повријеђене су у саобраћајној несрећи на магистралном путу Зворник - Тузла, у мјесту Глумина, саопштено је данас из Полицијске управе Зворник.
Тешко је повријеђена жена чији су иницијали З.Р. која је била сувозач у аутомобилу “голф”, док је возач С.Р. из Зворника лакше повријеђен, констатовали су љекари Болнице Зворник.
У овој саобраћајној несрећи, која се догодила јуче око 17 часова, учествовао је и аутомобил “шкода” којим је управљао М.Ч. из Зворника.
Полиција је извршила увиђај и обавијестила дежурног тужиоца Окружног тужилаштва Бијељина, који је наложио да буде достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја.
