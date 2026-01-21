Logo
Детаљи акције МУП-а Српске: Вјероучитељ ухапшен због врбовања дјеце за порнографију

АТВ

21.01.2026

13:59

Детаљи акције МУП-а Српске: Вјероучитељ ухапшен због врбовања дјеце за порнографију
Фото: АТВ

М.Х. из Бијељине ухапшен је у полицијској акцији "Систем" због сумње да је искориштавао дјецу за порнографију.

Како АТВ незванично сазнаје, ријеч је о бијељинском вјероучитељу.

Подсјећамо, акцију су спровели полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске управе Бијељина.

Опширније прочитајте у тексту испод:

Заплијењени телефон

Хроника

Акција у Српској: Хапшење због врбовања дјеце за порнографију

dječija pornografija

