Снажан земљотрес погодио Турску!

Извор:

Телеграф

21.01.2026

16:29

Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 4.5 степени Рихтера забележен је у среда, 21. јануар 2026 у 16:11 часова, на подручју западне Турске.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је 23км од града Гордиш.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 11.6 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(телеграф)

