Снажан земљотрес погодио Турску!

Извор:
Телеграф
21.01.2026
16:29
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 4.5 степени Рихтера забележен је у среда, 21. јануар 2026 у 16:11 часова, на подручју западне Турске.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је 23км од града Гордиш.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 11.6 километара испод површине земље.
Свијет
Трамп: Гледао сам Макрона с тим предивним наочалама. Шта се, дођавола, догодило?
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Република Српска
2 ч1
Друштво
2 ч0
Сцена
2 ч0
Економија
2 ч0
Свијет
2 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч2
Најновије
Најчитаније
18
42
18
33
18
23
18
22
18
12
Тренутно на програму