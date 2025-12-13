Logo
Криминална мрежа користила хеликоптере за шверц хашиша

СРНА

13.12.2025

Хеликоптер
Фото: Pexels

Шпанска полиција разбила је криминалну банду која је користила хеликоптере за шверц хашиша из Марока.

Портпарол Цивилне гарде Гонзало Лопез рекао је да су хеликоптери, који су могли да носе између 500 и 900 килограма дроге, летјели преко Медитерана до јужне Шпаније, гдје је хашиш затим транспортован друмом у друге дијелове Европе.

Заплијењен је један хеликоптер у изолованом складишту, заједно са 657 килограма хашиша, пет комада ватреног оружја, готовином и возилима у рацијама у провинцијама Малага, Алмерија и Мурсија.

Шесторо осумњичених је притворено због сумње на трговину дрогом, припадност криминалној организацији и посједовање ватреног оружја.

Par, ljubav

Занимљивости

Нову годину нећете дочекати сами: 3 знака којима стиже филмска љубав

Полиција није саопштила када се операција, названа "Ђиро", одвијала.

"Ријетко се хеликоптери користе за шверц дроге, али криминалне банде повремено покушавају. Хеликоптере је лако открити, а тешко купити на црном тржишту", рекао је неименовани полицијски извор за Ројтерс.

У операцији су учествовале и мароканске, белгијске и шведске агенције за спровођење закона.

Раније ове године, шпанска полиција је разбила криминалне групе које су користиле дронове за транспорт дроге из Марока у Шпанију.

Географски положај Шпаније чини је кључном улазном тачком за хашиш у Европу, углавном из Марока, и кокаин који се шверцује из Латинске Америке. Хашиш се обично шверцује морем брзим чамцима или џет-скијама.

Шпанија

hasis

šverc

organizovani kriminal

