Из затвора у Мостару побјегао затвореник: Уз помоћ грађана лоциран и ухапшен

Притвореник који је данас побјегао из просторија КПЗ у Мостару ухваћен је уз помоћ грађана.
Како је за Аваз потврђено из Оперативног центра МУП ХНК, полицијски службеници полицијске управе Мостар су га лоцирали и ухапсили.
Према сазнањима, он је уз помоћ грађана лоциран.
Према незваничним информацијама Аваза, ријеч је о Ивану Милоложи.
''ПУ Мостар запримила пријаву око 11.50 да је из КПЗ Мостар, дошло до бијега једног притвореника. Одмах по запримљеној пријави подузете су законом предвиђене мјере и радње у циљу проналаска одбјегле особе. Исти је пронађен од стране полицијских службеника ПУ Мостар'', потврдила је Илијана Милош, портпаролка МУП ХНК.
