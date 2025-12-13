Logo
Large banner

Из затвора у Мостару побјегао затвореник: Уз помоћ грађана лоциран и ухапшен

Извор:

Аваз

13.12.2025

14:11

Коментари:

0
Из затвора у Мостару побјегао затвореник: Уз помоћ грађана лоциран и ухапшен
Фото: АТВ БЛ

Притвореник који је данас побјегао из просторија КПЗ у Мостару ухваћен је уз помоћ грађана.

Како је за Аваз потврђено из Оперативног центра МУП ХНК, полицијски службеници полицијске управе Мостар су га лоцирали и ухапсили.

Полиција-Борик-хапшење

Хроника

Језива несрећа: Једна особа погинула, четири повријеђене

Према сазнањима, он је уз помоћ грађана лоциран.

Према незваничним информацијама Аваза, ријеч је о Ивану Милоложи.

''ПУ Мостар запримила пријаву око 11.50 да је из КПЗ Мостар, дошло до бијега једног притвореника. Одмах по запримљеној пријави подузете су законом предвиђене мјере и радње у циљу проналаска одбјегле особе. Исти је пронађен од стране полицијских службеника ПУ Мостар'', потврдила је Илијана Милош, портпаролка МУП ХНК.

Подијели:

Тагови:

policija

побјегао затвореник

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бањалука: Удес на улазу у пијацу, саобраћај потпуно блокиран

Хроника

Бањалука: Удес на улазу у пијацу, саобраћај потпуно блокиран

4 ч

0
Хорор: Младић покушао да убије дјевојку!

Хроника

Хорор: Младић покушао да убије дјевојку!

4 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Двије особе "пале" у Требињу, одузето више од 500 грама дроге

4 ч

0
СИПА ухапсила једну особу, у претресу откривено 65 килограма сканка

Хроника

СИПА ухапсила једну особу, у претресу откривено 65 килограма сканка

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу

17

03

Гушење у популизму: Станивуковићева борба у бањалучкој магли

16

38

Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

16

04

Преко ноћи потонуо јефтини трговачки ланац који послује у региону

16

00

Захарова: Нека ЕУ изађе из УН ако јој сметају Руси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner