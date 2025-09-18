Logo

Трећа сједница Парламентарног форума Српска - Србија

18.09.2025

07:08

Трећа сједница Парламентарног форума Српска - Србија

Трећа сједница Парламентарног форума Србија - Република Српска биће одржана данас у Народној скупштини Републике Српске.

Предвиђено је да, уводним обраћањем, засједање отворе предсједници парламената Републике Српске и Србије Ненад Стевандић и Ана Брнабић.

Парламентарни форум чини по 11 чланова делегација Српске и Србије.

