Трећа сједница Парламентарног форума Српска - Србија

Трећа сједница Парламентарног форума Србија - Република Српска биће одржана данас у Народној скупштини Републике Српске.
Предвиђено је да, уводним обраћањем, засједање отворе предсједници парламената Републике Српске и Србије Ненад Стевандић и Ана Брнабић.
Парламентарни форум чини по 11 чланова делегација Српске и Србије.
