Тражио велику љубав, па остао без 1,3 милиона евра

Извор:

Феникс магазин

18.09.2025

09:39

Коментари:

0
računar, haker, tehnologija
Фото: Pexels

Тражио је велику љубав, а на крају је 56-годишњи консултант из Минхена изгубио 1,3 милиона евра због превараната из Мјанмара.

Све је почело у марту 2025. Тада је 56-годишњак преко апликације за упознавање Тиндер упознао жену азијског изгледа — никада је није лично срео. Дуго су комуницирали на енглеском језику, а разговарали су и о криптовалутама.

Превара позната као „клаоница свиња“

Човјек из Минхена је наговорен да отвори рачун на наводној крипто-берзи. Главни криминалистички инспектор Јоацхим Јантсцх из Одјељења за привредни криминал полиције у Минхену рекао је: „Те странице изгледају увјерљиво, с приказима кретања цијена, али све то контролишу преваранти.“

Консултант је мислио да остварује брзу зараду и покушао је повући новац.

„За то је морао платити наводне порезе и накнаде на другој платформи“, навео је истражитељ Јантсцх.

Када новац није стигао, мушкарац је обавијестио полицију. Тада је већ било прекасно — новац је нестао.

Уходана тактика превараната

Јантсцх објашњава: „Ова превара није нова. Преваранти жртве постепено наводе да улажу све више и више новца, уз лажна обећања о брзој заради.“

Метода је позната под називом „Пиг Бутцхеринг“ (клаоница свиња), што значи да се жртва најприје „храни“ лажним добицима, а затим „закоље“, односно узме сав новац.

Траг води до Мјанмара

Главни криминалистички инспектор Јантсцх наводи:

„Пратили смо ИП адресе и открили да су починиоци у Мјанмару. Преваранти циљају људе који су високо образовани и успјешни у послу“, каже Јантсцх.

На Тиндеру се разговори врло брзо преусмјере на улагања и криптовалуте.

Додатна перфидност

Најподлије од свега, према Јантсцховим ријечима, јесте то што се подаци жртава продају другим криминалним групама. Након неколико мјесеци, неко им се јави и тврди да је „нашао њихов новац“. Једини циљ им је да их поново наведу да плате још новца.

Јантсцх закључује: „Нажалост, и на то су људи већ насјели“, преноси Феникс магазин.

