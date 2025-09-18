Вргањ кошта до 28 КМ: На ова 4 мјеста га можете најлакше убрати

Извор:
АТВ
18.09.2025
09:32
Истински гљивољупци, али и они који само воле шетњу шумом, једва су дочекали нову сезону вргања.
Након измјене топлих каснољетних киша и сунца, шуме су пуне ових укусних плодова који су најцјењеније гљиве наших шума и с правом носе титулу краљева гљиварског свијета.
Меснати, мирисни и укусни плодови вијековима су саставни дио овдашње кухиње. Вргањ се може припремати на безброј начина.
Могуће га је конзумирати свјежег, одличан је и пржен, куван, сушен или као додатак у супама и умацима. Управо због тога свака јесен доноси узбуђење и нестрпљење: гдје ће се појавити и хоће ли их бити довољно?
Колико је вргањ цијењена гљива најбоље свједочи његова цијена.
На бањалучкој Тржници могуће га је пронаћи на неколико тезги, а кошта чак од 25 - 28 КМ по килограму.
Иако вргањи могу никнути у различитим типовима шума, постоје одређена мјеста на којима их је најлакше пронаћи и гдје се редовно појављују када су временски услови повољни односно гдје има довољно влаге након кише, а на којима је истовремено довољно топло.
Искусни гљивари издвајају четири најчешћа станишта у којима имају највише среће.
Храстове шуме, посебно старије и прозрачније, права су ризница вргања. Овдје се гљиве појављују у групама, а често су скривене испод слоја лишћа. Храст и вргањ стварају микоризу, па се управо под овим дрвећем често може наићи на најкрупније и најчвршће примјерке.
Буква је још једно дрво које радо 'дијели' своје коријење с вргањем. Букове шуме, с пространим деблима и меканим тепихом од лишћа, погодују развоју вргања који овдје знају бити посебно меснати и тамних капа. Најчешће се појављују уз рубове шуме гдје има више свјетла и топлине.
Иако их многи повезују с бјелогоричним стаблима, вргањи радо расту и у боровим шумама. У таквим стаништима имају специфичну арому, а често су мањи и свјетлији. Посебно се воле скривати у маховини и међу иглицама па искусно око гљивара мора бити стрпљиво и пажљиво.
На шумским пропланцима
Вргањ воли и мјеста гдје се шума отвара према ливадама и пропланцима. Рубови шуме, гдје сунце допире до тла, идеална су станишта јер комбинују влагу из шумског тла и топлоту са отворених простора. Овдје се често може наићи на младе вргање у групама, нарочито након неколико кишних дана.
