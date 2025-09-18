Ужасан призор на гробљу: Медвјед раскопао гробове и појео људске остатке

18.09.2025
09:12
Коментари:0
На локалном гробљу у Чељабинској области, у азијском дијелу Русије, забиљежен је узнемирујући инцидент - медвјед је раскопао десетине гробова и појео људске остатке.
Бизарну вијест објавио је 15. септембра Телеграм канал Масх, наводећи да су власти одмах реаговале.
Свијет
ФСБ спријечила терористички напад у Санкт Петербургу
Ловцима у оближњем граду Златоусту наложено је да започну потрагу по свим гробљима, а Министарство екологије је издало званично одобрење за хватање животиње, преноси Вечерњаја Москва.
Ипак, упркос интензивним претрагама, медвјед за сада није пронађен. Грађани су забринути, јер се не зна гдје ће се сљедећи пут појавити.
Руски медији преносе да је само неколико дана раније, тачније 9. септембра, мрки медвјед упао на једну фарму у Арктичком кругу.
Оборио је заштитну електричну ограду, више кошница, појео мед и унишио једну пчелињу колонију. Власници су након тога морали да ојачају ограду, како се слични инциденти не би поновили.
Савјети
Ево како покренути сопствени бизнис са само 1.000 евра
Овакво и слично понашање медвједа стручњаци широм свијета објашњавају смањивањем природних станишта животиња и извора хране због чега чешће залазе у урбана подручја.
Власти апелују на грађане Златоуста и околине да буду опрезни, док се трага за дивљом звјери.
Сцена
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Свијет
3 ч0
Економија
3 ч2
Најновије
Најчитаније
12
01
12
00
11
53
11
46
11
43
Тренутно на програму