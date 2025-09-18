Logo

Ужасан призор на гробљу: Медвјед раскопао гробове и појео људске остатке

18.09.2025

09:12

Коментари:

0
Ужасан призор на гробљу: Медвјед раскопао гробове и појео људске остатке
Фото: Pexels

На локалном гробљу у Чељабинској области, у азијском дијелу Русије, забиљежен је узнемирујући инцидент - медвјед је раскопао десетине гробова и појео људске остатке.

Бизарну вијест објавио је 15. септембра Телеграм канал Масх, наводећи да су власти одмах реаговале.

фсб

Свијет

ФСБ спријечила терористички напад у Санкт Петербургу

Потрага и даље траје

Ловцима у оближњем граду Златоусту наложено је да започну потрагу по свим гробљима, а Министарство екологије је издало званично одобрење за хватање животиње, преноси Вечерњаја Москва.

Ипак, упркос интензивним претрагама, медвјед за сада није пронађен. Грађани су забринути, јер се не зна гдје ће се сљедећи пут појавити.

Напад на удаљену фарму

Руски медији преносе да је само неколико дана раније, тачније 9. септембра, мрки медвјед упао на једну фарму у Арктичком кругу.

Оборио је заштитну електричну ограду, више кошница, појео мед и унишио једну пчелињу колонију. Власници су након тога морали да ојачају ограду, како се слични инциденти не би поновили.

Евро паре новац

Савјети

Ево како покренути сопствени бизнис са само 1.000 евра

Овакво и слично понашање медвједа стручњаци широм свијета објашњавају смањивањем природних станишта животиња и извора хране због чега чешће залазе у урбана подручја.

Власти апелују на грађане Златоуста и околине да буду опрезни, док се трага за дивљом звјери.

Подијели:

Таг:

medvjed

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Чувени рокер у својој кући и затекао змију: Хитно је позвао помоћ

Сцена

Чувени рокер у својој кући и затекао змију: Хитно је позвао помоћ

3 ч

0
У општини у Српској склопљен први брак након 30 година

Градови и општине

У општини у Српској склопљен први брак након 30 година

3 ч

0
Вирус се шири великом брзином, расте број умрлих

Свијет

Вирус се шири великом брзином, расте број умрлих

3 ч

0
Struja, električna energija

Економија

Електропривреда појаснила блок тарифе: Ево како се формирају рачуни за домаћинства

3 ч

2

Више из рубрике

ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Свијет

ФСБ спријечила терористички напад у Санкт Петербургу

3 ч

0
Вирус се шири великом брзином, расте број умрлих

Свијет

Вирус се шири великом брзином, расте број умрлих

3 ч

0
Погубљен мушкарац који је био осуђен за више убистава

Свијет

Погубљен мушкарац који је био осуђен за више убистава

3 ч

0
Аларм у Њемачкој: Појавила се нова врста корона вируса, расте број заражених

Свијет

Аларм у Њемачкој: Појавила се нова врста корона вируса, расте број заражених

3 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Познато када почиње продаја улазница за Олимпијске игре

12

00

Колико често треба скидати каменац са зуба?

11

53

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

11

46

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

11

43

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner