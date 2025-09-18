Logo

ФСБ спријечила терористички напад у Санкт Петербургу

РТ Балкан

18.09.2025

09:00

ФСБ, федерална служба безбједности Русије
ФСБ је саопштила да је у Санкт Петербургу разбила агентурну мрежу украјинских обавјештајних служби која је припремала терористички напад на директора једног од предузећа одбрамбене индустрије. Осумњичени су планирали да дигну у ваздух његов аутомобил, а скровиште са бомбом било је припремљено на једном од градских гробаља. Приведенима пријети казна доживотне робије, преноси РИА Новости.

"Федерална служба безбједности Руске Федерације у Санкт Петербургу спријечила је дјеловање агентурне мреже украјинских обавјештајних служби, коју су чинила три држављанина Русије, рођена 1993, 1994. и 2006. године, а који су били умијешани у припрему терористичког напада на руководиоца једног од предузећа одбрамбено-индустријског комплекса, путем минирања његовог аутомобила импровизованом експлозивном направом", наводи се у саопштењу.

Додали су да по налогу координатора из украјинске терористичке организације, која делује под контролом Главне обавештајне управе Министарства одбране Украјине, двојица приведених су извршила надзор над метом, пратили место његовог становања и преко скровишта опремљеног на једном од гробаља у Санкт Петербургу, предали извршиоцу експлозивну направу.

Током испитивања приведени су дали признања о припреми терористичког напада и сарадњи са непријатељем путем апликације "Телеграм".

Истражна служба ФСБ-а у Санкт Петербургу и Лењинградској области покренула је кривичне поступке по члановима закона који се односе на припрему терористичког акта, као и на недозвољени промет експлозивних материја или направа.

"У току су оперативно-истражне радње ради додатне квалификације њихових дјела по члану 205.4, делу 2 (учешће у терористичкој заједници), члану 205.5, делу 2 (учешће у активности терористичке организације) и члану 275 (велеиздаја) Кривичног законика Руске Федерације. За ова дела прети им максимална казна до доживотног затвора", наведено је у саопштењу.

ФСБ је поново указала на то да украјинске обавјештајне службе не смањују активност у тражењу потенцијалних извршилаца терористичких аката и диверзија путем интернета. Због могућих провокација злонамерних особа, ФСБ је позвала грађане Русије на опрез и препоручила да избјегавају коришћење апликација "Телеграм" и "Ватсап" у комуникацији са непознатим контактима.

Припадници ФСБ за Новосибирску област спријечили су младог човјека да почини велеиздају. Он је покушавао да успостави контакт са украјинском терористичком организацијом и да пружи помоћ Оружаним снагама Украјине, преноси РИА Новости.

"Утврђено је да је 23-годишњи становник Новосибирска покушао да ступи у контакт са представницима украјинске терористичке организације 'Руски добровољачки корпус' (организација која је у Русији проглашена терористичком и забрањена) ради учешћа у активностима усмереним против безбједности Руске Федерације", наводи се у саопштењу.

У ФСБ су додали да је младић, поред тога, посећивао тематске интернет странице украјинских паравојних група ради прикупљања информација о начинима пружања помоћи украјинским оружаним снагама.

"Узимајући у обзир постојање услова за извршење кривичног дела предвиђеног чланом 275 Кривичног законика Руске Федерације – велеиздаја, у циљу спречавања кривичног дјела, УФСБ Русије за Новосибирску област издало је званично упозорење наведеном грађанину о недопустивости таквих поступака", саопштено је из службе.

Уколико понови сличне незаконите радње, младићу ће пријетити кривична казна.

