Стевандић: Парламентарни форум Србије и Српске представља круну добрих односа

Парламентарни форум Србије и Српске представља круну добрих односа, поручио је предсједник Народоне скупштине Српске Ненад Стевандић.
Говорећи о почецима форума, подсјетио је да је потписан уговор уз сагласност предсједника Републике Српске и Србије, а у реализацију се кренуло када је Ана Брнабић изабрана за предсјендика Скупштине Српске.
- Прво засједање било је у Бањалуци, друго у Београду, а сада треће поново у Бањалуци. Осјећам посебан понос што ће се то наставити и у наредним сазивима. То је једно ново тијело и представља круну наших добрих односа. Расправљамо о свим темама. Лијепо је да се зна када је то уведено, односно у тешким временима, када су се притисци појачавали - рекао је Стевандић, гостујући у Јутарњен програму РТРС-а.
Додаје да је посебна срећа што ће на овом форуму имати и госте, међу којима су посланик из Сјеверне Македоније као и два посланика из Црне Горе.
- Имаћемо једно мање засједање које прати и демократске и националне процесе везане за положај нашег народа. Бањалука је тиме добила посебну част, али карактер форума није искључиво национални – он говори о доприносу миру, стабилизацији и будућој сарадњи, као и економском напретку - нагласио је Стевандић.
Подсјетио је да је српски народ под физичком тортуром на Косову, још увијек му оспоравају језик у Црној Гори, а у Републици Српској је под политичком тортуром Кристијана Шмита.
- Наравно да не можемо да се оглушимо на све то, и о томе ћемо расправљати заједно. Ово је догађај који је уско везан за Дане српског јединства. Сутра ће у Београду бити заједничка сједница Влада Србије и Републике Српске, а заједно организујемо и сајам пољопривреде. Сви се спремамо за војну параду у Србији. Учествујемо заједно у важним догађајима, али најважније је рећи да смо страна у свим процесима у Европи, посвећена миру, и која није направила ниједан акт који позива на сукобе, за разлику од онога што свакодневно чујемо из Сарајева - поручио је Стевандић.
Додаје да су искривљену слику о Србија успјели да исправе, и да су једини прави чувари мира у БиХ и на Балкану.
- Много пута су покушали да испровоцирају Србију да започне сукоб на Космету, као што провоцирају Србе у Федерацији. Тиме показујемо снагу политике нашег народа и морам да кажем да је важно да се држимо заједно у овим тешким временима. Када имамо међународне контакте, многи кажу да је основна ствар, поштовање пресуда. Наравно, када објасните да су те пресуде настале кроз тортуру и злоупотребе, тада и међународни чиниоци треба да се баве отклањањем тортуре. Мислим да смо постигли значајне успијехе и посебно ми је драго што смо притом водили миротворну политику - рекао је Стевандић.
Предсједник Народне скупштине се осврнуо и на оспоравања нове Владе Републике Српске.
- Код нас се покушало ући у "ситна цревца" да би се показала мржња и пакост према Републици Српској и то није на част колегама из Сарајева. Нису успјели да је оспоре ни у Вијећу народа, а сада покушавају да злоупотребе Уставни суд БиХ. Умјесто да разумију да је БиХ уговорни савез, понашају се као да БиХ "посједује" Српску, а у стварности, Република Српска је, заједно с Федерацијом, створила БиХ. То доказујемо и кроз све правне процесе - нагласио је Стевандић.
Подсјетио је да је ФБиХ настала Вашингтонским споразумом, док је једино Република Српска аутентично настала Дејтонским споразумом.
- Наравно, они би жељели да то избришу из сјећања и докумената. Зато је и борба за имовину толико важна. Без политичког јединства и разумијевања да се овај свијет љуља, сигурно је да значајно доприносимо опстанку мира – шаљући поруке колегама из Федерације, ЕУ и Русије да желимо да сачувамо мир и дођемо до договора. А до договора не може доћи ако одлуке доноси странац - поручио је Стевандић.
Осврнуо се и на тренутну политичку ситуацију у Србији те је упоредио са ситуацијом у Републици Српској.
То је систем спојених посуда и притисак на уставни статус Републике Српске представља напад на Дејтонски споразум, који је Србија потписала. Ми имамо Шмита, они имају пленуме – и то је врло слично. Сигуран сам да се то десило истовремено када су почели протести у Србији и када је Шмит оспорио предсједника Републике Српске. Народ разумије да су то процеси који су започети у злоупотребама - каже Стевандић.
Истиче да је за БиХ у овом тренутку највећи проблем високи предстаник, јер његово дјеловање не почива на дејтонским принципима.
- Ниједна одлука се не може донијети без сагласности ентитета и народа – тако ни именовање Шмита није могло да се деси легално. Потпуно смо сигурни да смо, упркос озбиљним жртвама и тортури коју смо поднијели, доказали међународним актима да је ријеч о злоупотреби. Ми ћемо наставити да радимо, и сигурни смо да, уколико икада буде високих представника, он може бити именован само у Савјету безбједности, уз сагласност оних који су потписали Дејтонски споразум - поручио је Стевандић.
Говорећи о Влади Републике Српске, поручује да је она већ под притиском те да се мора бавити стварима које јој одузимају вријеме – као што је питање легитимитета.
- Они желе да оспоре Владу Српске, да покушају да закасне с исплатом пензија и плата, како би преко фискалне нестабилности окривили предсједника и Владу. Исти модел покушали су да примјене и када је у питању легитимитет предсједника Додика. Опозиција је гласала да Шмит није легитиман, а данас причају да су нелегитимни Додик и Влада Српске. Морамо да, колико год се не слажемо, имамо канале комуникације – па ћемо се такмичити у томе кога народ више воли. Не смијемо затварати врата. Важније су нам институције које је изабрао народ - рекао је Стевандић.
Подсјетио је јавност да предсјендик Републике Српске престаје да буде предсједник једино оставком.
- Устав Републике Српске је наша светиња. У њему пише да предсједник престаје да буде предсједник једино оставком. Уколико колеге из опозиције желе да докажу да Додик нема подршку народа – нека затраже од нас да распишемо референдум о томе. Ми смо већ расписивали референдум са сличном правном снагом и посљедицама – и на народу је да бира, одлучује и учествује. Народ који није суверен – није ни народ - закључио је Стевандић.
Подсјећмо, трећа сједница Парламентарног форума Србија - Република Српска биће одржана данас у Народној скупштини Републике Српске.
