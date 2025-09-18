Минић: Српска неће дозволити пренос имовине на ниво БиХ

Logo

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Предсједник Владе Републике Саво Минић рекао је да ће БиХ формало постојати колико буде сарадње два енитета, али уколико они из ФБиХ буду први који ће разградити ту државну заједница српска страна им само на томе може бити захвална.

Изјаве колега из ФБиХ сматра дневно-политичким и не доживљава их ни лично ни емотивно, зна, како је навео, да су предмет одређених налогодавних извршења и спекулација.

Уколико не желе сарадњу, премијер Минић је рекао да онда не желе ни БиХ јер је она састављена од два ентитета и три конститутивна народа.

"Колико буде сарадње између два ентитета толико ће бити постојана и формално постојати БиХ. Уколико они буду ти који ће први разградити ову државну заједницу, ми им не томе само можемо бити захвални", истакао је Минић за београдску Политику.

Он је поновио да је Влада Републике Српске легална у сваком смислу, а да ће покушаји медија из ФБиХ да измијене чињенице и креирају постулат остати на покушајима.

Минић је подсјетио да се прије политике бавио адвокатуром и да са становишта струке тврди да је Влада легална, нарочито на основу одлуке Народне скупштине Републике Српске.

Чуди га, навео је, да су политичари из ФБиХ на основу објава на друштвеним мрежама ушли у један такав наратив, иако је јасно да су страна чији је задатак да урушава Републику Српске и да то раде користећи све капацитете.

"Мислим да се ту ради о наставку борбе против Српске и њених институција, а све након бруталног напада на њеног предсједника. Међутим, чињеница је да Република Српска има легалну Владу чак и по њиховом неправу и наметнутим регулативама нелегитимног високог представника", рекао је Минић.

Република Српска неће дозволити пренос имовине на ниво БиХ и промјене образовног система, поручио је Саво Минић.

"Институционално ћемо обезбиједити сва она права која припадају Српској", рекао је Минић за београдску Политику и додао да је и приликом потписивања Дејтонског споразума јасно и децидно наведено да имовина припада ентитетима.

Нагласио је да ће се заузети јасан став да не постоји никаква одлука никаквог непостојећег неименованог странца нити било које друге установе или институције на нивоу БиХ која може утицати на имовину Републике Српске.

Чињеница да је био припадник Војске Републике Српске, да је учествовао у Одбрамбено-отаџбинском рату и стварању Српске даје му, како је рекао, право да се поноси својом земљом, да је воли и да осјећа сталну потребу да указује на важност да буде сачувана, јер зна колику је жртву српски народ поднио.

"Зато је Српска на првом мјесту, за њу сам се борио са мојим другарима, саборцима. Неких више нема. Ми због њих морамо имати апсолутно другачији приступ према вођењу државе, патриотизму и будућности", рекао је Минић.

Навео је да ће првих 100 дана рада Владе обиљежити њен максималан ангажман и повратак међу народ, одржавање сједница по градовима и општинама, а сљедећа ће, поновио је, бити одржана у Требињу.

"Сви министри ће дан раније доћи у херцеговачку регију на локације договорене с локалним заједницама на којима су идентификовани проблеми попут путне инфраструктуре, здравства, пољопривреде, културе", рекао је Минић.

О сутрашњој заједничкој сједници двије владе у Београду, Минић је рекао да је у питању континуитет у раду који је увијек плодоносан, па ће тако бити и овај пут.

Осврнувшисе на експозе у којем је указао на важност сарадње Србије и Српске, Минић је нагласио да су пројекти оно што континуирано треба надограђивати.

