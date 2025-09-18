Додик: 18. и 19. септембар 1995. године - херојски дани одбране три западнокрајишке општине

Извор:
Септембар 1995. године остаће урезан у колективно памћење српског народа као мјесец најтежих искушења, али и мјесец поноса и херојства, када су за два дана одбрањене западнокрајишке општине Козарска Дубица, Нови Град и Костајница, истакао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Поводом 30 година од одбране западнокрајишких општина Козарске Дубице, Новог Града и Костајнице 18. и 19. септембра 1995. године од хрватско-муслиманске агресије, предсједник Српске рекао је за Срну да је одбрана ових општина била поприште једне од најмасовнијих офанзива у току рата и комбинованог удара хрватске војске, такозване Армије БиХ и паравојних формација.
"Ова војна акција имала је за циљ да уништи Војску Републике Српске, да се заузму западнокрајишке општине - Козарска Дубица, Нови Град и Костајница и тиме зада снажан ударац Републици Српској", подсјетио је предсједник Додик.
У тим тешким тренуцима за српски народ у овим општинама, рекао је Додик, на првим линијама одбране стајали су храбри и одважни борци Војске Републике Српске, полицајци и добровољци, синови, очеви и браћа који су у само неколико дана постали хероји. Исцрпљени дуготрајним ратом, без довољно хране, муниције и медицинске помоћи, они су издржали налете вишеструко бројнијег и најсавременије опремљеног непријатеља", нагласио је Додик.
Он је рекао да је тада свако брдо, ријека, свако село и град у ове три општине била мета непријатеља, а данас су симбол отпора, који је био посљедња баријера и бедем одбране нападима на даље подручје Крајине.
"Цијена одбране била је огромна. Више од стотину бораца и цивила положило је животе, многи су остали рањени, а многе породице биле су и остале завијене у црно. Српски народ ове три општине за та два дана претрпио је страшан удар, али се није предао. Њихова жртва није била узалуд, као што није ниједна у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату, јер данас имамо Република Српска и право народа на слободу и живот на својој земљи.
Данас, три деценије касније, док се сјећамо тих дана, осјећања су помијешана. Тугујемо за изгубљеним животима, али осјећамо понос што је српски народ у та два дана и у тим тешким часовима показао надљудску снагу и одлучност", рекао је Додик за Срну.
Он је нагласио да одбрана западнокрајишких општина 17. и 18. септембра 1995. године није само војни догађај, већ симбол непоколебљивости, љубави према отаџбини и вјере да се слобода не смије изгубити.
"Овај, један у низу догађај трагичних размјера који је задесио српски народ учи нас и стално опомиње да слобода није дарована, већ плаћена најскупљом цијеном. Подсјећа нас да Република Српска није случајност, већ завјет настао на жртви најбољих синова и кћери српског народа.
Наша је света обавеза да ту жртву никада не заборавимо, да имена погинулих бораца и цивила чувамо од заборава, да њихове породице никада не буду саме и да Републику Српску бранимо свим средствима, онако како су је они бранили", поручио је Додик.
Он је додао да је на данашњим покољењима да чувају Републику Српску, да је ојачају и оставе својој дјеци као трајни дом и завјет слободе.
"Сви морамо да будемо свјесни да и данас многи кидишу на Републику Српску са жељом да је униште, да не постоји, да јој отму све, а у најбољем случају да јој оставе само уцртане линије разграничења на папиру које не би значиле ништа. Има њих у Републици Српској који би све то прихватили зарад властитих амбиција, бацивши под ноге наше жртве", нагласио је Додик.
Он је навео да тим који пристају на све за шачицу власти, Република Српска не значи ништа, као ни звецкање оружјем и свакодневне пријетње које стижу из политичког Сарајева, као што им не значи ништа ни изјаве оних који и данас, као и 1992. године, уочи грађанског рата у БиХ, пријете да су спремни да жртвују мир.
"Та два тешка септембарска дана 1995. године били су часови истине и искушења, као и данас, само што су данашња искушења, притисци и изазови политички, али са истим циљем - уништењем Републике Српске и поништењем њеног постојања", нагласио је Додик.
Он је поручио да је сваки дан у години завјет да слободу не дамо, да Републику Српску чувамо и да се жртва бораца никада не заборавља.
На подручју западнокрајишких општина - Козарска Дубица, Нови Град и Костајница 18. и 19. септембра 1995. године у хрватско-муслиманској агресији убијене су 104 особе, од којих 54 цивила, 44 припадника Војске Републике Српске и шест припадника Министарства унутрашњих послова Српске.
Насеља и градови су претрпјели велика разарања и штету, а према подацима општинских комисија о процјени материјалне штете, у Новом Граду она износи 83,3 милиона КМ, у Козарској Дубици 50,4 милиона КМ, а у Костајници 40 милиона КМ.
