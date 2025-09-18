Logo

Крмачу опрасили царским резом, на свијет донијела 22 прасета

Извор:

Агенције

18.09.2025

07:33

Крмачу опрасили царским резом, на свијет донијела 22 прасета
На имању Горана Симића, познатог домаћина из Патковаче код Бијељине, одиграла се несвакидашња прича о којој ће се међу фармерима дуго причати.

Његова крмача, која је пренијела до 118. дана, није се опрасила ни након индукције.

Тим стручњака Ветеринарске станице Интервет Вон Бијељина, др Драгиша Зарић и Александар Јочковић, одлучили су да изведу царски рез, преноси "Агроклуб".

Упркос тешким условима на терену, како описују, спарини, врућини, па чак и торзији матернице, интервенција је завршена успјешно.

На свијет је дошло чак 24 прасета, од чега 22 жива, на велику радост породице Симић. И крмача и прасићи су доброг здравственог стања.

