Додик: 18. и 19. септембар 1995. године - херојски дани одбране три западнокрајишке општине

Поводом 30 година од одбране западнокрајишких општина Козарске Дубице, Новог Града и Костајнице 18. и 19. септембра 1995. године од хрватско-муслиманске агресије, предсједник Српске рекао је за Срну да је одбрана ових општина била поприште једне од најмасовнијих офанзива у току рата и комбинованог удара хрватске војске, такозване Армије БиХ и паравојних формација.

- Ова војна акција имала је за циљ да уништи Војску Републике Српске, да се заузму западнокрајишке општине - Козарска Дубица, Нови Град и Костајница и тиме зада снажан ударац Републици Српској - подсјетио је предсједник Додик.

У тим тешким тренуцима за српски народ у овим општинама, рекао је Додик, на првим линијама одбране стајали су храбри и одважни борци Војске Републике Српске, полицајци и добровољци, синови, очеви и браћа који су у само неколико дана постали хероји. Исцрпљени дуготрајним ратом, без довољно хране, муниције и медицинске помоћи, они су издржали налете вишеструко бројнијег и најсавременије опремљеног непријатеља", нагласио је Додик.

Он је рекао да је тада свако брдо, ријека, свако село и град у ове три општине била мета непријатеља, а данас су симбол отпора, који је био посљедња баријера и бедем одбране нападима на даље подручје Крајине.

- Цијена одбране била је огромна. Више од стотину бораца и цивила положило је животе, многи су остали рањени, а многе породице биле су и остале завијене у црно. Српски народ ове три општине за та два дана претрпио је страшан удар, али се није предао. Њихова жртва није била узалуд, као што није ниједна у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату, јер данас имамо Република Српска и право народа на слободу и живот на својој земљи. Данас, три деценије касније, док се сјећамо тих дана, осјећања су помијешана. Тугујемо за изгубљеним животима, али осјећамо понос што је српски народ у та два дана и у тим тешким часовима показао надљудску снагу и одлучност - рекао је Додик за Срну.

Он је нагласио да одбрана западнокрајишких општина 17. и 18. септембра 1995. године није само војни догађај, већ симбол непоколебљивости, љубави према отаџбини и вјере да се слобода не смије изгубити.

- Овај, један у низу догађај трагичних размјера који је задесио српски народ учи нас и стално опомиње да слобода није дарована, већ плаћена најскупљом цијеном. Подсјећа нас да Република Српска није случајност, већ завјет настао на жртви најбољих синова и кћери српског народа. Наша је света обавеза да ту жртву никада не заборавимо, да имена погинулих бораца и цивила чувамо од заборава, да њихове породице никада не буду саме и да Републику Српску бранимо свим средствима, онако како су је они бранили - поручио је Додик.

Он је додао да је на данашњим покољењима да чувају Републику Српску, да је ојачају и оставе својој дјеци као трајни дом и завјет слободе.

- Сви морамо да будемо свјесни да и данас многи кидишу на Републику Српску са жељом да је униште, да не постоји, да јој отму све, а у најбољем случају да јој оставе само уцртане линије разграничења на папиру које не би значиле ништа. Има њих у Републици Српској који би све то прихватили зарад властитих амбиција, бацивши под ноге наше жртве - нагласио је Додик.

Он је навео да тим који пристају на све за шачицу власти, Република Српска не значи ништа, као ни звецкање оружјем и свакодневне пријетње које стижу из политичког Сарајева, као што им не значи ништа ни изјаве оних који и данас, као и 1992. године, уочи грађанског рата у БиХ, пријете да су спремни да жртвују мир.

- Та два тешка септембарска дана 1995. године били су часови истине и искушења, као и данас, само што су данашња искушења, притисци и изазови политички, али са истим циљем - уништењем Републике Српске и поништењем њеног постојања - нагласио је Додик.

Он је поручио да је сваки дан у години завјет да слободу не дамо, да Републику Српску чувамо и да се жртва бораца никада не заборавља.

На подручју западнокрајишких општина - Козарска Дубица, Нови Град и Костајница 18. и 19. септембра 1995. године у хрватско-муслиманској агресији убијене су 104 особе, од којих 54 цивила, 44 припадника Војске Републике Српске и шест припадника Министарства унутрашњих послова Српске.

Насеља и градови су претрпјели велика разарања и штету, а према подацима општинских комисија о процјени материјалне штете, у Новом Граду она износи 83,3 милиона КМ, у Козарској Дубици 50,4 милиона КМ, а у Костајници 40 милиона КМ.