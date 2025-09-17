Сви на губитку: Зашто су средства од путарина и даље блокирана?

Извор:
Друга дионица Коридора "VC" могла је, добрим дијелом, да буде финансирана из сопствених средстава. Могла је - али није, јер су средства од путарина и даље блокирана.
Тако су се "Аутопутеви Републике Српске“ задужили и за Добојску обилазницу, чија уговорена вриједност радова износи око 93.720.000 евра.
За тај пројекат је Европска банка за обнову и развој укупно одобрила 150 милиона евра. На то, логично, иду камате. У претходном периоду каматна стопа је у просјеку износила приближно 4,5 одсто, па је предузеће на сваких 10 милиона КМ неотплаћеног дуга, плаћало камате у износу од пола милиона КМ годишње. То није једини кредит...
"Пројекат Бањалука-Градишка, изградња ауто – пута Бањалука-Прњавор, Прњавор-Добој и овај дио од Добоја до Костајнице. То су средства која су потрошена, намјенски су потрошени ти кредити. Средства која прикупљамо од акцизи, путарине, нису она увијек била у овом износу оволика колика су данас, била су значајно мања, она су се увијек користила за обезбјеђење тих пројеката. Да бисмо могли да дођемо у фазу изградње, потребно је рјешавати имовинско – правне односе, пројектовати, радити пројектно – техничку документацију. Ми то и даље радимо за неке нове пројекте који ће се радити у Републици Српској. Дакле, дио средстава издвајамо из свог текућег пословања", каже Недељко Ћорић, в.д. директора „Аутопутева Републике Српске“.
Рупе ће наставити да се крпе кредитима, јер договора о расподјели прихода, по вишегодишњој навици, нема. Члановима Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ из другог ентитета не одговара досадашњи коефицијент. Министарство финансија Федерације већ 7 година блокира цијели процес расподјеле средстава од путарина јер траже да се повећа коефицијент у корист Федерације. Тако сада 85 нераспоређених милиона лежи на подрачуну у Централној банци, умјесто да се користе за изградњу ауто – путева и реконструкцију путева.
Ваљало би да се што прије расподјеле, јер су сви на губитку.
„Коначна методологија није усвојена, од 2018. године до данас, а ова би средства требала припасти ентитетским предузећима која се баве изградњом ауто-путева. По основу накнаде за вођење депозитних рачуна (подрачун путарина), а у складу са Одлуком о утврђивању тарифе накнада за услуге које врши Централна банка Босне и Управа за индиректно опорезивање у периоду од маја 2021. године до септембра 2025. године уплатила износ од око 317 хиљада КМ", каже Дарјана Маглов, портпарол Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Не одговара ово ни "Аутоцестама ФБиХ", али чини се да за то ни не маре. На наш упит из федералног министарства финансија не одговарају. Додатну штету Српској је нанио Кристијан Шмит. Претходне милионе који су се годинама гомилали на рачуну, а други ентитет блокирао, преусмјерио је за Виадукт.
