Први корак у рјешавању еколошке бомбе код Модриче

Представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и УНДП-а одржали су данас у Бањалуци први састанак поводом почетка израде документације за пројекат санације Гудронске јаме у Модричи.
Пројекат санације представља важан корак у рјешавању вишедеценијског проблема санације једне од најпроблематичнијих контаминираних локација у БиХ, саопштено је из Министарства.
Ово је један од кључних задатака којима се Министарство до сада бавило и наставиће да улаже максималне напоре у проналажењу што адекватнијег трајног рјешења.
У оквиру реализације свих активности предвиђених пројектним задатком, а у складу са дефинисаним циљевима и роковима, у плану је спровођење низ координисаних активности које ће бити обухваћене кроз четири фазе пројекта.
Осим истраживања и концептуализације локације, пројекат подразумијева и категоризацију и класификацију контаминације, као и израду и презентацију завршног извјештаја.
Осим представника Министарства, на челу са помоћником министра Душком Соломуном, састанку су присуствовали и надлежни из Модриче, Грађевинског института из Бањалуке, као и експерти са Природно-математичког факултета из Бањалуке.
