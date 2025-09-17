Logo

Први корак у рјешавању еколошке бомбе код Модриче

17.09.2025

Представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и УНДП-а одржали су данас у Бањалуци први састанак поводом почетка израде документације за пројекат санације Гудронске јаме у Модричи.

Пројекат санације представља важан корак у рјешавању вишедеценијског проблема санације једне од најпроблематичнијих контаминираних локација у БиХ, саопштено је из Министарства.

Ово је један од кључних задатака којима се Министарство до сада бавило и наставиће да улаже максималне напоре у проналажењу што адекватнијег трајног рјешења.

У оквиру реализације свих активности предвиђених пројектним задатком, а у складу са дефинисаним циљевима и роковима, у плану је спровођење низ координисаних активности које ће бити обухваћене кроз четири фазе пројекта.

Осим истраживања и концептуализације локације, пројекат подразумијева и категоризацију и класификацију контаминације, као и израду и презентацију завршног извјештаја.

Осим представника Министарства, на челу са помоћником министра Душком Соломуном, састанку су присуствовали и надлежни из Модриче, Грађевинског института из Бањалуке, као и експерти са Природно-математичког факултета из Бањалуке.

19

23

Влада Српске прави Одбор за борбу против сиве економије

19

19

Сви на губитку: Зашто су средства од путарина и даље блокирана?

19

17

Пешић постао члан Куће славних

19

12

Коначно нови асфалт у Херцеговини

19

06

Настављена злоупотреба института заштите виталног националног интереса

