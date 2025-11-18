Logo
Мики Мећава једва извукао главу: Човјек с бомбом улетио на славље

Мики Мећава
Фото: Screenshot

Мики Мећава тврди да је једном на његовом весељу избио хаос, када је пијан гост упао са бомбом у руци.

На сву срећу, све се завршило без повријеђених.

"Долазимо ми у тај шатор, како би пјевали на свадби гдје је било око 1.000 званица. Било је ратно вријеме и сви смо носили пиштоље. Свирамо, када одједном изненада улазе људи са пиштољима, калашњиковима и почињу да пуцају! Кренемо и ми да пуцамо. Пуцају гости, пуцамо и ми са њима", почео је пјевач, па је даље наставио:

"Сутрадан долази човјек који је понио ручну бомбу. Стао је испред младенаца, онако пијан, и држао ону бомбу. Молили су га, 'немој и немој' и на крају је скинуо осигурач, отели су му бомбу и бацили је испред шатора",- испричао је Мећава.

