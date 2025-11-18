Да ли је жива: Мајка Ане Волш проговорила након преокрета на суђењу

Извор:
Миланка Љубичић, мајка Београђанке Ане Волш, огласила се за "Курир" након што се Брајан Волш, оптужен за убиство своје супруге Ане у њиховом дому у Кохасету, Масачусетс, изјаснио кривим рекавши да је он уклонио тијело и да је лагао полицију!
"Мене само занима једно, а то је да ли је моје дијете, моја Ана, да ли је жива! Нисам знала да је ишта Брајан признао, од надлежних институција нисам добила ниједну информацију, све што сазнам је из медија, а ни то сада нисам прочитала јер сам очекивала да неће бити ништа прије наредног суђења које је заказано за децембар. У сваком случају, он мене не занима, мене занима само моје дијете", рекла је Миланка за "Курир" која се мјесецима није оглашавала.
Подсјетимо, Волш се терети да је 1. јануара 2023. године убио своју супругу, Београђанку Ану Волш, а као један од могућих мотива наводи се то што је Ана, наводно, имала љубавну аферу, док је, према другој верзији, Волш пресудио жени због новца.
Он се иначе у уторак изјаснио кривим по двије мање тачке оптужнице - за уклањање тијела и обмањивање полиције, непосредно прије него што је почео избор пороте на суђењу за убиство.
"Господине Волш, да ли сте заиста намјерно уклонили или пренијели тијело Ане Волш или њене посмртне остатке, а да за то нисте били законски овлашћени?", упитала је судија Вишег суда Норфолка, Дајан Френијер.
"Да", кратко је одговорио Волш.
Упркос доказима које је америчко тужилаштво прикупило и након овог признања који указују да је Ана убијена, њена мајка не губи наду да је њена кћерка жива, а како каже, о унучићима не зна ништа и то јој такође тешко пада.
"О Аниној дјеци, а мојим унучићима ништа не знам, већ дуго ништа нисам чула о њима. Моја друга кћерка је била до скоро у контакту, али ја ништа не знам и то ми претешко пада", закључила је Миланка.
