Маск брутално одговорио пјевачици: ''Она није најпаметнија''

Извор:

Агенције

18.11.2025

16:39

Илон Маск
Фото: Танјуг/АП

Жестока расправа између пјевачице Били Ајлиш и милијардера Илона Маска поводом његовог будућег статуса новог милијардера на свијету настављена је и данас, па се прелила и на друштвене мреже.

Дебата о богатству и друштвеној одговорности подијелила је јавност након што је пјевачица прозвала ултрабогате, а оснивач Тесле није остао дужан.

Све је почело раније овог мјесеца када је 23-годишња пјевачица позвала богаташе свијета да донирају свој новац на дод‌јели награда за иноваторе у организацији "Wall Street Journal" часописа.

"Тренутно смо у времену када је свијет заиста, заиста лош и заиста мрачан, и људима је потребна емпатија и помоћ више него икад, посебно у нашој земљи", рекла је Ајлиш публици те додала:

Bolnica

Здравље

Опаки вирус однио још један живот у Српској

"Ако имате новац, било би сјајно да га искористите за добро и можда га дате неким људима којима је потребан", наставила је, постављајући директно питање публици: "Волим вас све, али овд‌је има неколико људи који имају много више новца од мене, а ако сте милијардер, зашто сте милијардер?"

Масков кратак и бруталан одговор

Реакција Илона Маска није се дуго чекала. На друштвеној мрежи Икс, укратко је прокоментарисао пјевачицу:

"Она није најпаметнија", написао је Маск.

