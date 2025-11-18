Маск брутално одговорио пјевачици: ''Она није најпаметнија''

Извор:
Агенције
18.11.2025
16:39
Коментари:0
Жестока расправа између пјевачице Били Ајлиш и милијардера Илона Маска поводом његовог будућег статуса новог милијардера на свијету настављена је и данас, па се прелила и на друштвене мреже.
Дебата о богатству и друштвеној одговорности подијелила је јавност након што је пјевачица прозвала ултрабогате, а оснивач Тесле није остао дужан.
Све је почело раније овог мјесеца када је 23-годишња пјевачица позвала богаташе свијета да донирају свој новац на додјели награда за иноваторе у организацији "Wall Street Journal" часописа.
"Тренутно смо у времену када је свијет заиста, заиста лош и заиста мрачан, и људима је потребна емпатија и помоћ више него икад, посебно у нашој земљи", рекла је Ајлиш публици те додала:
Здравље
Опаки вирус однио још један живот у Српској
"Ако имате новац, било би сјајно да га искористите за добро и можда га дате неким људима којима је потребан", наставила је, постављајући директно питање публици: "Волим вас све, али овдје има неколико људи који имају много више новца од мене, а ако сте милијардер, зашто сте милијардер?"
Реакција Илона Маска није се дуго чекала. На друштвеној мрежи Икс, укратко је прокоментарисао пјевачицу:
"Она није најпаметнија", написао је Маск.
Најновије
Најчитаније
17
30
17
27
17
18
17
16
17
11
Тренутно на програму