Пало признање: Преокрет у случају Ане Волш

18.11.2025
16:44
Брајан Волш, оптужен за убиство своје супруге Ане Волш у њиховом дому у Кохасету, Масачусетс, изјаснио се у данас кривим по двије мање тачке оптужнице - за уклањање тијела и обмањивање полиције, непосредно прије него што је почео избор пороте на суђењу за убиство, преноси амерички "ЦБС".
Подсјетимо, Волш се терети да је 1. јануара 2023. године убио своју супругу, Београђанку Ану Волш. Мотив убиства према једног верзији је то што је Ана, наводно, имала љубавну аферу. Према другој верзији, Волш је пресудио жени због пара.
Волш је, преноси "ЦБС", промијенио своје изјашњење о кривици по оптужбама за обмањивање полицијске истраге и уклањање тијела.
Максимална казна за обману истраге је 10 година затвора, а максимална за другу оптужбу је три године. Интересантно је да се он и даље изјашњава да није крив по оптужби за убиство своје супруге.
"Господине Волш, да ли сте заиста намјерно уклонили или пренијели тијело Ане Волш или њене посмртне остатке, а да за то нисте били законски овлашћени?", упитала је судија Вишег суда Норфолка, Дајан Френијер.
"Да", кратко је одговорио Волш.
Београђанка Ана Волш је посљедњи пут виђена у раним јутарњим сатима 1. јануара 2023. године након новогодишње вечере коју су она и њен супруг организовали у својој кући у Кохасету. Њено тијело никада није пронађено.
Како су најавили амерички медији, у току је избор за поротника који ће учествовати у суђењу Волшу. Вјерује се да ће суђење почети око 1. децембра.
