Метеоролози упозоравају: Слиједи најхладнија зима у посљедњих 250 година

Руски метеоролози упозоравају да ће наступајућа зима бити најхладнија у посљедњих 250 година!
Такође, предвиђају огромну количину падавина и изузетно ниске температуре, у неким регионима досад незабиљежене.
Према њиховој прогнози за зиму, у дијеловима земље очекују се необични временски услови: у централном дијелу, укључујући регион Волге, очекују се температуре до минус 35 степени и рекордна количина падавина од око 400 милиметара. Такође се очекују вјетрови који ће дувати брзином до 80 километара на сат, као и сњежне олује.
У Краснојарском крају и региону Новосибирска очекује се пад температуре до минус 38 степени и огромна количина падавина – до 900 милиметара.
На Уралу ће бити посебно хладно, до -40 степени и око 350 милиметара падавина, а јаки вјетрови ће донијети сњежне олује.
У Приморском региону температура ће бити 5-7 степени нижа од досадашњих средњих вриједности. Прогнозира се да ће температура пасти рекордно ниско, достижући минус 35 степени Целзијуса.
Такође, у Магадану и Камчатки се очекује до минус 32 степена, али и више од 450 милиметара падавина.
Дуваће вјетрови брзином од 110 километара на сат, уз честе сњежне олује.
