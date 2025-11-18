Logo
Метеоролози упозоравају: Слиједи најхладнија зима у посљедњих 250 година

Извор:

АТВ

18.11.2025

17:49

Руски метеоролози упозоравају да ће наступајућа зима бити најхладнија у посљедњих 250 година!

Такође, предвиђају огромну количину падавина и изузетно ниске температуре, у неким регионима досад незабиљежене.

Ана Волш

Свијет

Да ли је жива: Мајка Ане Волш проговорила преокрета на суђењу

Према њиховој прогнози за зиму, у дијеловима земље очекују се необични временски услови: у централном дијелу, укључујући регион Волге, очекују се температуре до минус 35 степени и рекордна количина падавина од око 400 милиметара. Такође се очекују вјетрови који ће дувати брзином до 80 километара на сат, као и сњежне олује.

У Краснојарском крају и региону Новосибирска очекује се пад температуре до минус 38 степени и огромна количина падавина – до 900 милиметара.

На Уралу минус 40 степени

На Уралу ће бити посебно хладно, до -40 степени и око 350 милиметара падавина, а јаки вјетрови ће донијети сњежне олује.

Невријеме-Колашин-Црна Гора-18112025

Регион

Снажно невријеме погодило Црну Гору: Бујица однијела мост

У Приморском региону температура ће бити 5-7 степени нижа од досадашњих средњих вриједности. Прогнозира се да ће температура пасти рекордно ниско, достижући минус 35 степени Целзијуса.

Такође, у Магадану и Камчатки се очекује до минус 32 степена, али и више од 450 милиметара падавина.

Дуваће вјетрови брзином од 110 километара на сат, уз честе сњежне олује.

