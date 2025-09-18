Држављанин БиХ провалио у италијански хотел, па украо сеф

18.09.2025
07:36
Коментари:0
Држављанин Босне и Херцеговине ухапшен је прекјуче након што је пајсером провалио у хотел у италијанском граду Тиволи, напао чувара и украо хотелски сеф, преноси нотизиалоцале.ит.
Иако је неко вријеме био у бијегу, карабињери су га идентификовали захваљујући снимцима видео-надзора и, након проведене истраге, ухапсили под оптужбом за тешку пљачку.
Према ријечима истражилаца из станице карабињера у Тиволи Термеу, 25-годишњи мушкарац ушао је у хотел усред ноћи, изненадивши дежурног портира.
У једном тренутку почео је махати пајсером и пријетити чувару, а потом је насилно отео сеф у којем се налазило око 300 евра у готовини, три најновија мобилна телефона и два сата.
Портир је, шокиран догађајем, одмах пријавио инцидент. Полиција је покренула истрагу, анализирајући снимке са хотелског видео-надзора, а управо су ти снимци помогли у идентификацији починиоца и поврату дијела украдене имовине.
На основу иницијалних истраживања, Канцеларија јавног тужиоца у Тиволију затражила је налог за притвор, који је истражни судија одобрио. Држављанин БиХ одмах је спроведен у локални затвор.
