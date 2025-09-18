Logo

Држављанин БиХ провалио у италијански хотел, па украо сеф

18.09.2025

07:36

Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Држављанин Босне и Херцеговине ухапшен је прекјуче након што је пајсером провалио у хотел у италијанском граду Тиволи, напао чувара и украо хотелски сеф, преноси нотизиалоцале.ит.

Иако је неко вријеме био у бијегу, карабињери су га идентификовали захваљујући снимцима видео-надзора и, након проведене истраге, ухапсили под оптужбом за тешку пљачку.

Крмача опрасила 22 прасета

Друштво

Крмачу опрасили царским резом, на свијет донијела 22 прасета

Према ријечима истражилаца из станице карабињера у Тиволи Термеу, 25-годишњи мушкарац ушао је у хотел усред ноћи, изненадивши дежурног портира.

У једном тренутку почео је махати пајсером и пријетити чувару, а потом је насилно отео сеф у којем се налазило око 300 евра у готовини, три најновија мобилна телефона и два сата.

Портир је, шокиран догађајем, одмах пријавио инцидент. Полиција је покренула истрагу, анализирајући снимке са хотелског видео-надзора, а управо су ти снимци помогли у идентификацији починиоца и поврату дијела украдене имовине.

ILU-META-180925

Наука и технологија

Мета случајно открила нове паметне наочале

На основу иницијалних истраживања, Канцеларија јавног тужиоца у Тиволију затражила је налог за притвор, који је истражни судија одобрио. Држављанин БиХ одмах је спроведен у локални затвор.

