Logo

Ове намирнице никако не треба јести за доручак

Извор:

Индекс

18.09.2025

07:31

Коментари:

0
Ове намирнице никако не треба јести за доручак
Фото: julie aagaard/Pexels

Многи када су гладни посегну за првом храном која им је при руци, али наутрицинисти упозоравају да неке намирнице не би требало јести на празан желудац.

Неке намирнице и пића могу да изазову непријатне сметње у дигестивном тракту, посебно код особа које имају осјетљив желудац. Стручњаци упозоравају на храну коју је боље не конзумирати наташте.

ČARLI-KIRK-140925

Свијет

Телевизија Еј-Би-Си повлачи емисију због коментара о убиству Чарлија Кирка

Кафа

Иако многи дан започињу кафом, конзумација на празан желудац може да изазове проблеме. Кофеин подстиче лучење желудачане киселине, што може да доведе до рефлукса, надутости и мучнине.

Гастроентерологиња др Робин Чуткан објашњава да кофеин опушта мишић између једњака и желуца, чиме се повећава ризик од враћања киселине. Дијететичарка Јохана Салазар препоручује да прије кафе поједете нешто лагано и храњиво, на примјер тврдо кувано јаје или кашику кикирики путера.

Зачињена храна

Ако нисте навикли на љуту храну, конзумација зачињених јела на празан желудац може да изазове иритацију. Капсаицин, материја која љутим јелима даје интензитет, стимулише осјетљиве рецепторе у дигестивном тракту и може да убрза пражњење цријева. Гастроентеролог др Мајкл Шопис наводи да то може да изазове нелагодност, хитну потребу за пражњењем цријева или чак пролив.

PANTELIJA-ĆURGUZ-180925

Република Српска

Ћургуз: Одбрана западних граница Српске судбоносна побједа

Слаткиши

Једење слаткиша на празан стомак може да изазове скок шећера у крви, често праћен падом шећера, што вас може учинити уморним и раздражљивим. Поред тога, висок ниво шећера може да доведе до скупљања течности у цревима, што код неких људи може да урокује дијареју. Да бисте избегли ове нежељене ефекте, добра је идеја да прво поједете нешто богато влакнима, јер то успорава апсорпцију шећера.

Чајеви с кофеином

Као и кафа, чајеви који садрже кофеин, попут црног и зеленог, могу стимулисати производњу желудачне киселине и изазвати нелагодност. Насупрот томе, биљни чајеви су углавном без кофеина и обично не сметају празном стомаку.

Јогурт

Јогурт је здрав извор пробиотика, али неки људи могу осјећати нелагодност ако га конзумирају на празан стомак. Др Шопис објашњава да млечна киселина у јогурту може додатно да стимулише производњу желудачне киселине, а истовремено смањи активност корисних бактерија. Препоручује се да се пије уз оброк, када стомак није потпуно празан.

Никола Кустурица-18092025

Кошарка

Србин постао најмлађи дебитант у историји Барселоне

Газирана пића

Газирана пића, посебно када се конзумирају на празан стомак, могу да доевду до надутости и подригивања. Угљен-диоксид из мјехурића повећава притисак у стомаку и изазива нелагодност. Поред тога, заслађена газирана пића са високим садржајем шећера могу додатно да поремете ниво глукозе у крви.

Масна и пржена храна

Помфрит, пржена пилетина и слична храна тешко се варе, посебно на празан стомак. Масти се спорије разграђују, што повећава количину киселине у желуцу и може изазвати мучнину.

Др Шопис савјетује комбиновање масне хране са угљеним хидратима као што су хљеб, кромпир или пиринач, јер они апсорбују дио киселине и олакшавају варење.

Donald Tramp

Свијет

Трамп означио Антифу као терористичку организацију

Цитруси и воћни сокови

Иако су цитруси чест избор за доручак, лимунска киселина коју садрже може да иритира слузокожу желуца ако се конзумирају на празан стомак. Такође, могу да опусте мишићни вентил између желуца и једњака, што повећава ризик од рефлукса. Ако их конзумирате ујутру, препоручује се да их једете са нечим неутралним, попут хљеба или овсене каше, како би киселина лакше толерисана.

Подијели:

Таг:

doručak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Насрнула на мајку, па напала и полицију: Ухапшена насилница

Србија

Насрнула на мајку, па напала и полицију: Ухапшена насилница

1 ч

0
30 година од одбране сјеверозападних граница Српске од хрватске агресије

Република Српска

30 година од одбране сјеверозападних граница Српске од хрватске агресије

1 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Ево шта звијезде поручују данс

1 ч

0
Трећа сједница Парламентарног форума Српска - Србија

Република Српска

Трећа сједница Парламентарног форума Српска - Србија

1 ч

0

Више из рубрике

Руски научници пронашли нови начин лијечења епилепсије?

Здравље

Руски научници пронашли нови начин лијечења епилепсије?

14 ч

0
Вјештачка интелигенција на основу слике ока препознаје болест

Здравље

Вјештачка интелигенција на основу слике ока препознаје болест

1 д

1
Револуционарно: СЗО мијења став о гојазности!

Здравље

Револуционарно: СЗО мијења став о гојазности!

2 д

1
Ово су рани симптоми болести јетре које већина људи игнорише

Здравље

Ово су рани симптоми болести јетре које већина људи игнорише

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

30

Какво нас вријеме данас очекује?

08

27

Научници тврде да путовања утичу на то изгледате млађе

08

24

Макрон ће суду понудити научне доказе да би доказао да је Брижит жена

08

22

Три часне сестре побјегле из старачког дома у који их је смјестила Црква

08

13

Алармантно: Све више дјеце тражи помоћ психијатра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner