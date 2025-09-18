Ове намирнице никако не треба јести за доручак

Извор:
Многи када су гладни посегну за првом храном која им је при руци, али наутрицинисти упозоравају да неке намирнице не би требало јести на празан желудац.
Неке намирнице и пића могу да изазову непријатне сметње у дигестивном тракту, посебно код особа које имају осјетљив желудац. Стручњаци упозоравају на храну коју је боље не конзумирати наташте.
Иако многи дан започињу кафом, конзумација на празан желудац може да изазове проблеме. Кофеин подстиче лучење желудачане киселине, што може да доведе до рефлукса, надутости и мучнине.
Гастроентерологиња др Робин Чуткан објашњава да кофеин опушта мишић између једњака и желуца, чиме се повећава ризик од враћања киселине. Дијететичарка Јохана Салазар препоручује да прије кафе поједете нешто лагано и храњиво, на примјер тврдо кувано јаје или кашику кикирики путера.
Ако нисте навикли на љуту храну, конзумација зачињених јела на празан желудац може да изазове иритацију. Капсаицин, материја која љутим јелима даје интензитет, стимулише осјетљиве рецепторе у дигестивном тракту и може да убрза пражњење цријева. Гастроентеролог др Мајкл Шопис наводи да то може да изазове нелагодност, хитну потребу за пражњењем цријева или чак пролив.
Једење слаткиша на празан стомак може да изазове скок шећера у крви, често праћен падом шећера, што вас може учинити уморним и раздражљивим. Поред тога, висок ниво шећера може да доведе до скупљања течности у цревима, што код неких људи може да урокује дијареју. Да бисте избегли ове нежељене ефекте, добра је идеја да прво поједете нешто богато влакнима, јер то успорава апсорпцију шећера.
Као и кафа, чајеви који садрже кофеин, попут црног и зеленог, могу стимулисати производњу желудачне киселине и изазвати нелагодност. Насупрот томе, биљни чајеви су углавном без кофеина и обично не сметају празном стомаку.
Јогурт је здрав извор пробиотика, али неки људи могу осјећати нелагодност ако га конзумирају на празан стомак. Др Шопис објашњава да млечна киселина у јогурту може додатно да стимулише производњу желудачне киселине, а истовремено смањи активност корисних бактерија. Препоручује се да се пије уз оброк, када стомак није потпуно празан.
Газирана пића, посебно када се конзумирају на празан стомак, могу да доевду до надутости и подригивања. Угљен-диоксид из мјехурића повећава притисак у стомаку и изазива нелагодност. Поред тога, заслађена газирана пића са високим садржајем шећера могу додатно да поремете ниво глукозе у крви.
Помфрит, пржена пилетина и слична храна тешко се варе, посебно на празан стомак. Масти се спорије разграђују, што повећава количину киселине у желуцу и може изазвати мучнину.
Др Шопис савјетује комбиновање масне хране са угљеним хидратима као што су хљеб, кромпир или пиринач, јер они апсорбују дио киселине и олакшавају варење.
Иако су цитруси чест избор за доручак, лимунска киселина коју садрже може да иритира слузокожу желуца ако се конзумирају на празан стомак. Такође, могу да опусте мишићни вентил између желуца и једњака, што повећава ризик од рефлукса. Ако их конзумирате ујутру, препоручује се да их једете са нечим неутралним, попут хљеба или овсене каше, како би киселина лакше толерисана.
