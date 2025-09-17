Руски научници пронашли нови начин лијечења епилепсије?

Извор:
СРНА
17.09.2025
18:29
Руски научници су на основу свог открића предложили нови приступ лијечењу епилепсије, који потенцијално може помоћи пацијентима који не реагују на традиционалну терапију, саопштено из Руског научног фонда.
До открића и новог приступа лијечењу дошли су научници Националног истраживачког Нижегородског државног универзитета "Н.И. Лобачевски" и Универзитета "Нејмарк".
При епилепсији у мозгу долази до изненадних, неконтролисаних налета активности неурона, што доводи до грчева. Лијекови који се данас користе за корекцију рада неурона показују се неефикасним у око 30 одсто случајева.
Руски научници су у сарадњи са колегама Балтичког државног универзитета "Имануел Кант" из Калининграда направили компјутерски модел који обухвата мрежу неурона и астроцита који могу бити укључени у епилептични напад.
До сада није било потпуно јасно коју тачну улогу у овом процесу имају астроцити - ћелије које подржавају и хране неуроне, односно да ли изазивају или сузбијају хиперактивност неурона.
Модел неурона заснован је на математичком моделу Ижикевича, који прецизно репродукује различите типове активације ћелија нервног ткива.
Модел астроцита базиран је на једначинама које описују промјене концентрација калцијумових јона и молекула инозитолтрифосфата. Ови унутарћелијски процеси важни су за генерисање сигнала од астроцита.
Резултати су показали да висока активност неурона током напада повећава количину аминокиселине глутамата, која активира астроците. Као одговор, астроцити ослобађају молекул која успорава пренос сигнала и сузбија прекомјерну неуронску активност.
На тај начин, спонтани налети активности неурона, такође, спонтано престају под утицајем астроцита.
"Прецизно подешавање модела који смо направили омогућило је да добијени статистички подаци о појави напада буду у складу са подацима добијеним код лабораторијских животиња са епилепсијом. То је коначно доказало кључну улогу астроцита у процесима настанка и престанка епилептичних напада", истакла је руски научник Сузана Гордљејева.
Научници су закључили да брзина и ефикасност којом астроцити регулишу превелику побуђеност неурона зависе од њиховог сопственог стања.
Због тога нове методе лијечења епилепсије могу бити усмјерене на јачање заштитне и противнападне функције ових ћелија.
"Оно што је јуче дјеловало као научна фантастика, данас постаје стварност захваљујући нашим научницима. Ово ново истраживање је жив примјер тога колико наука из Нижњег Новгорода може да утиче на будућност људи. Поносни смо што управо у нашем региону, на споју врхунских истраживања Универзитета `Нејмарк` и фундаменталних традиција Универзитета `Лобачевски`, настају пројекти оваквог нивоа", изјавио је губернатор Нижњеновгородске области Глеб Никитин.
У овој фази, пред истраживачима стоји задатак верификације добијених резултата на клиничким подацима различитих епилептиформних патологија.
На основу тога планирају да развију систем за подршку у доношењу љекарских одлука, који ће омогућити предвиђање појаве патолошке неуронске активности, преноси "Спутњик".
