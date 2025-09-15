Револуционарно: СЗО мијења став о гојазности!

Извор:
Б92
15.09.2025
20:20
Свјетска здравствена организација препоручиће употребу лијекова за мршављење за лијечење гојазности код одраслих, наводи се у нацрту смјерница агенције која је позвала земље да ово стање схвате озбиљно као хроничну болест.
Експертски комитет СЗО закључио је да популарни ГЛП-1 лијекови, које су прве развиле компаније Ново Нордиск и Ели Лили, дио су рјешења за дугорочно лијечење гојазности код пацијената са индексом тјелесне масе (ИТМ) од 30 или више, уз савјетовање о промјенама начина живота и понашања.
У нацрту смјерница, које су објављене на сајту и отворене су за консултације до 27. септембра, СЗО је навела да је одговор на гојазност често обликован застарјелим ставовима који је представљају као проблем начина живота.
Умјесто тога, наведено је да је то "хронична, прогресивна и рецидивирајућа болест" која погађа више од милијарду људи широм свијета, како у земљама са високим тако и у земљама са ниским приходима, доприносећи милионима смртних случајева који се могу спријечити.
СЗО препоручује употребу лијекова за лијечење гојазности први пут, називајући то кључним кораком ка развоју глобалног стандарда неге, а посебне смернице развијене су за лијечење дјеце и адолесцената, преноси Ројтерс.
(б92)
