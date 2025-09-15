Logo
Макроне, није добро

Извор:

Б92

15.09.2025

20:02

Коментари:

0
Макроне, није добро
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Популарност француског предсједника Емануела Макрона достигла је најнижи ниво од доласка на власт 2017. године, са само 17 одсто испитаника који фаворизују шефа државе, према анкети Ипсоса.

Прпрема истраживању спроведеном 11. и 12. септембра, популарност Макрона нагло пада за 7 процентних поена у поређењу са јулом 2025. године и износи 17 одсто одобравања, што представља најнижи ниво икада забиљежен откако је дошао на власт 2017. године, преноси "Трибин д Диманш".

Francuska nemiri-10092025

Свијет

Ухапшено 250 демонстраната у протестима против Макрона

Поред тога, напомиње се да новоизабрани премијер Себастијан Лекорни, кога је именовао Макрон, већ има висок негативан рејтинг и да је непозната политичка фигура за многе испитанике.

Себастијан Лекорњу

Свијет

Ко је Себастијан Лекорњу, нови премијер Француске?

Анкета Ипсоса показала је да су најпопуларнији политичари који ће замијенити Макрона на мјесту предсједника Француске 2027. године лидери крајње десничарске странке Национално окупљање (РН) Жордан Бардела са 35 одсто позитивних мишљења и Марин Ле Пен са 32 одсто.

(б92)

