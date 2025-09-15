Макроне, није добро

Популарност француског предсједника Емануела Макрона достигла је најнижи ниво од доласка на власт 2017. године, са само 17 одсто испитаника који фаворизују шефа државе, према анкети Ипсоса.

Прпрема истраживању спроведеном 11. и 12. септембра, популарност Макрона нагло пада за 7 процентних поена у поређењу са јулом 2025. године и износи 17 одсто одобравања, што представља најнижи ниво икада забиљежен откако је дошао на власт 2017. године, преноси "Трибин д Диманш".

Поред тога, напомиње се да новоизабрани премијер Себастијан Лекорни, кога је именовао Макрон, већ има висок негативан рејтинг и да је непозната политичка фигура за многе испитанике.

Анкета Ипсоса показала је да су најпопуларнији политичари који ће замијенити Макрона на мјесту предсједника Француске 2027. године лидери крајње десничарске странке Национално окупљање (РН) Жордан Бардела са 35 одсто позитивних мишљења и Марин Ле Пен са 32 одсто.

