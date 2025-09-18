Отац га случајно прегазио аутомобилом: Данас сахрана дјечака

Извор:
Телеграф
18.09.2025
07:46
У хуманитарном насељу у Церику 16. септембра догодила се тешка породична несрећа у којој је шеснаестомесечни дјечак преминуо након што га је, возећи аутомобил уназад, нехотице прегазио отац.
Дјечак је хитно превезен у Медицински центар Бијела, где су лекари покушали реанимацију, али, нажалост, није му било спаса.
Џеназа-намаз маленом Емиру Х. клањаће се у четвртак, 18.09.2025., послије икиндије (16:20) испред џамије на Ивицима, а укоп ће се обавити на градском мезарју Мераје у Брчком.
"Породици упућујемо искрено саучешће и дову да им Узвишени Алах подари сабур у овим тешким тренуцима. Нека маленом Емиру Господар подари вечни Џенет", стоји у бројним порукама упућеним породици и маленом Емиру.
Мјештани Церика и комшије породице и даље су у невјерици. Описују оца као брижног, мирног и вриједног човека, посвећеног породици.
"Ово је несрећан случај који је могао да се деси било коме", кажу мјештани, наглашавајући да у заједници влада тиха солидарност и спремност да се породици помогне колико год је могуће.
Подсјетимо, портпаролка полиције Џевида Хукичевић потврдила је да су службеници одмах изашли на лице мјеста и предузели све радње из надлежности ради утврђивања околности трагедије.
