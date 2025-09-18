Logo

Отац га случајно прегазио аутомобилом: Данас сахрана дјечака

Извор:

Телеграф

18.09.2025

07:46

Коментари:

0
Отац га случајно прегазио аутомобилом: Данас сахрана дјечака
Фото: Pixabay

У хуманитарном насељу у Церику 16. септембра догодила се тешка породична несрећа у којој је шеснаестомесечни дјечак преминуо након што га је, возећи аутомобил уназад, нехотице прегазио отац.

Дјечак је хитно превезен у Медицински центар Бијела, где су лекари покушали реанимацију, али, нажалост, није му било спаса.

Џеназа-намаз маленом Емиру Х. клањаће се у четвртак, 18.09.2025., послије икиндије (16:20) испред џамије на Ивицима, а укоп ће се обавити на градском мезарју Мераје у Брчком.

Полиција Италија

Свијет

Држављанин БиХ провалио у италијански хотел, па украо сеф

"Породици упућујемо искрено саучешће и дову да им Узвишени Алах подари сабур у овим тешким тренуцима. Нека маленом Емиру Господар подари вечни Џенет", стоји у бројним порукама упућеним породици и маленом Емиру.

Мјештани Церика и комшије породице и даље су у невјерици. Описују оца као брижног, мирног и вриједног човека, посвећеног породици.

Доручак оброк

Здравље

Ове намирнице никако не треба јести за доручак

"Ово је несрећан случај који је могао да се деси било коме", кажу мјештани, наглашавајући да у заједници влада тиха солидарност и спремност да се породици помогне колико год је могуће.

Подсјетимо, портпаролка полиције Џевида Хукичевић потврдила је да су службеници одмах изашли на лице мјеста и предузели све радње из надлежности ради утврђивања околности трагедије.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

sahrana

nastradao dječak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На шта се највише исплати гријати?

Економија

На шта се највише исплати гријати?

53 мин

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Држављанин БиХ провалио у италијански хотел, па украо сеф

54 мин

0
Крмачу опрасили царским резом, на свијет донијела 22 прасета

Друштво

Крмачу опрасили царским резом, на свијет донијела 22 прасета

57 мин

0
Мета случајно открила нове паметне наочале

Наука и технологија

Мета случајно открила нове паметне наочале

59 мин

0

Више из рубрике

Ненад Кршић, једини Србин запослен у ОУ Маглај, изложен линчу и пријетњама

БиХ

Једини Србин запослен у Општинској управи Маглај мета линча

9 ч

0
Амбасада Велике Британије у БиХ: Напади на српске повратнике неприхватљиви, одговорни да дјелују

БиХ

Амбасада Велике Британије у БиХ: Напади на српске повратнике неприхватљиви, одговорни да дјелују

14 ч

0
Зашто МО БиХ брише објављене информације?

БиХ

Зашто МО БиХ брише објављене информације?

14 ч

0
Калабухов: Нелегитимни високи представник главни извор дестабилизације БиХ

БиХ

Калабухов: Нелегитимни високи представник главни извор дестабилизације БиХ

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

30

Какво нас вријеме данас очекује?

08

27

Научници тврде да путовања утичу на то изгледате млађе

08

24

Макрон ће суду понудити научне доказе да би доказао да је Брижит жена

08

22

Три часне сестре побјегле из старачког дома у који их је смјестила Црква

08

13

Алармантно: Све више дјеце тражи помоћ психијатра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner