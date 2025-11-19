Logo
Опрез! Шири се нова WhatsApp превара

Агенције

19.11.2025

18:09

0
Опрез! Шири се нова WhatsApp превара

У посљедњих неколико нед‌јеља појавила се нова врста преваре на WhatsAppu, а стручњаци упозоравају да је ријеч о једном од најопаснијих облика дигиталних напада до сада.

Циљ нападача је једноставан: преузимање контроле над телефоном жртве како би се дошло до банковних података, а све почиње сасвим обичним видео позивом.

Преваранти позивају кориснике путем WhatsApp видео позива са потпуно непознатих бројева. Најчешће се представљају као запослени у банци или техничкој подршци WhatsAppa, уз тврдњу да је налог корисника угрожен или да постоји сумњива трансакција коју "хитно треба провјерити".

У наставку разговора траже да корисник омогући дијељење екрана или да инсталира апликацију за даљински приступ, попут AnyDeska или TeamViewera. Оног тренутка када им се омогући увид у екран или приступ телефону, нападачи могу да виде једнократне верификационе кодове, лозинке и податке о картици - што им је довољно да испразне банковни рачун жртве.

Иако превара не користи напредне техничке методе, проблем је што нападачи циљају на психологију корисника. Паника, осјећај хитности и повјерење у наводну "службену комуникацију" доводе до тога да људи брзо реагују и несвјесно предају приступ свом уређају.

Мета, власник WhatsAppa, потврдила је растући број оваквих инцидената и најавила појачана АИ безбједносна упозорења.

Једна од нових функција је аутоматско упозорење кориснику ако покуша да подијели екран са бројем који није у његовим контактима. Према подацима компаније, већ је блокирано више милиона налога повезаних са преварама и уклоњено више десетина хиљада лажних страница које имитирају подршку.

Ево како да се заштитите

Никада не дијелите екран током позива са непознатим особама.

Не шаљите лозинке, ПИН-ове ни једнократне кодове путем WhatsAppa.

Уколико вас неко плаши причом о "угроженом налогу", прекините позив и сами контактирајте банку.

Активирајте двофакторску верификацију (2FA) у подешавањима WhatsAppa.

WhatsApp

