Покрет Марина Маљковић: Кошарка пуна осмијеха

АТВ

19.11.2025

18:03

Покрет Марина Маљковић: Кошарка пуна осмијеха
Фото: АТВ

Уз кошаркашку лопту неизоставан је и осмијех на лицу. У покрету за женску кошарку Марина Маљковића, дјевојчице из свих дијелова Бањалуке стичу нова кошаркашка знања, али и нова пријатељства. Сваки дати кош награда је за предан рад, а пуне су мотива да једног дана закораче на велику сцену.

Дружење са кошаркашком лоптом не пропуштају ни оне најмлађе. Сваким тренингом науче нешто ново, а сањају да једног дана крену стопама Саше Чађо која је за многе највећи узор из свијета кошарке.

Кроз бањалучко одјељење покрета за женску кошарку Марина Маљковић за двије године прошло је скоро 200 дјевојчица, а заслужни за ову спортску причу која је заживјела поносни су на до сада урађено.

Тренинзи су и даље бесплатни, а све дјевојчице су, кажу, добродошле на тренинг. Кошарка се лако заволи, а једно је сигурно-другарства са спортског терена остају за сва времена.

