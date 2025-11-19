Она је женски Шекил О'Нил: Ауди Крукс обара све рекорде пред собом

19.11.2025
Женска кошарка добила је нову звијезду. У центру пажње на колеџу тренутно је Ауди Крукс, дјевојка која стасом неодољиво подсјећа на бившег НБА центра Лос Анђелес Лејкерса, па је тако и добила надимак - женски Шекил О'Нил.
Чини се да ће женска колеџ кошарка додатно добити на гледаности, након што је млада Американка дошла у средиште јавности.
Крукс има 20 година и тренутно брани боје Ајове, за коју игра од 2023. Пред њом је тек друга година на колеџу, а већ привлачи велику пажњу јавности. Већ је успјела да добије и бројне похвале, па је многи виде као најдоминантнију кошаркашицу у историји овог спорта. Висока је 191 центиметар, али успјешно доминира под кошем и надиграва ривалке.
Дончић водио Лејкерсе до побједе против Јуте
Крукс успјешно руши и рекорде, мада је млада играчица то је не омета да игра врло зрело. Недавно је постигла 43 поена, за само 20 минута на терену, па је тако учествовала у побједи свог тима над Индијаном и не само то... то је рекордни број поена за колеџ чије боје брани. Успјех који је остварила далеко је већи због чињенице да је пред меч повраћала, јер је била болесна. Уз то остварила је и седам скокова и једну блокаду, а шут из игре јој је био 18-23.
"Има људи који јој могу парирати. Мада их вјероватно можете избројати на прсте једне руке. То је јако тешко јер јој је позиционирање одлично, руке су јој одличне и има сјајан рад руку", рекао је тренер Бил Фенил.
Крукс је успјела да продужи и двоцифрени низ поена на мечевима, па је тако сада на броју 71 заредом, што је такође рекорд, али не колеџа већ читаве женске НЦАА лиге. Крукс ове сезоне у просјеку биљежи 28 поена, шест скокова и 73 посто шута из игре. Међутим, има и оних који се не диве њеним резултатима, дефинишу је као врло једноставну играчицу која само чека лопту у рекету. Такође вјерују да неће одушевити у WНБА, на који ће се по свему судећи наћи 2027, преноси Мондо..
