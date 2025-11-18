Добре вијести за Партизан, вратио се Паркер

Извор:
18.11.2025
Амерички кошаркаш Џабари Паркер поново се прикључио тиму Партизана.
Кошаркаши Партизана ће у петак од 20 часова и 30 минута дочекати екипу Фенербахчеа у 12. колу Евролиге.
Црно-бијели долазе на тај меч након дуплог кола у ком су побиједили Монако у Београдској Арени и потом изгубили од Асвела у Француској.
На том мечу Жељко Обрадовић није могао да рачуна на Карлика Џонса, Тајрика Џонса, Вању Маринковића, Џабарија Паркера...
Ипак, за меч са Фенербахчеом је потврђено за Спорт клуб да ће Џабари Паркер играти јер се вратио у Београд и прикључио тренинзима "Парног ваљка".
Паркер је хитно отпутовао у Сједињене Америчке Државе након смртног случаја и сада је спреман да се посвети клупским обавезама и утакмици против актуелног шампиона Евролиге.
Што се тиче Тајрика Џонса, није познато да ли ће бити у саставу или неће пошто је тренирао одвојено док су остали играчи имали слободан дан, пише исти извор.
Добра вијест је и потенцијални повратак Вање Маринковића јер постоји шанса да капитен Партизана заигра против Фенербахчеа у петак.
