Logo
Large banner

Добре вијести за Партизан, вратио се Паркер

Извор:

Агенције

18.11.2025

14:37

Коментари:

0
Добре вијести за Партизан, вратио се Паркер
Фото: Tanjug / AP

Амерички кошаркаш Џабари Паркер поново се прикључио тиму Партизана.

Кошаркаши Партизана ће у петак од 20 часова и 30 минута дочекати екипу Фенербахчеа у 12. колу Евролиге.

Црно-бијели долазе на тај меч након дуплог кола у ком су побиједили Монако у Београдској Арени и потом изгубили од Асвела у Француској.

На том мечу Жељко Обрадовић није могао да рачуна на Карлика Џонса, Тајрика Џонса, Вању Маринковића, Џабарија Паркера...

Ипак, за меч са Фенербахчеом је потврђено за Спорт клуб да ће Џабари Паркер играти јер се вратио у Београд и прикључио тренинзима "Парног ваљка".

Паркер је хитно отпутовао у Сједињене Америчке Државе након смртног случаја и сада је спреман да се посвети клупским обавезама и утакмици против актуелног шампиона Евролиге.

Што се тиче Тајрика Џонса, није познато да ли ће бити у саставу или неће пошто је тренирао одвојено док су остали играчи имали слободан дан, пише исти извор.

Добра вијест је и потенцијални повратак Вање Маринковића јер постоји шанса да капитен Партизана заигра против Фенербахчеа у петак.

Подијели:

Тагови:

КК Партизан

Џабари Паркер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли је Звезда оштећена у Љубљани? АБА лига се експресно огласила

Кошарка

Да ли је Звезда оштећена у Љубљани? АБА лига се експресно огласила

3 ч

0
Преминуо Драган Шкорић

Србија

Преминуо Драган Шкорић

3 ч

0
Какво ће бити вријеме сутра?

Друштво

Какво ће бити вријеме сутра?

3 ч

0
Скоро 318 милиона људи би могло бити на ивици глади у 2026. години, упозоравају из УН-а

Друштво

Скоро 318 милиона људи би могло бити на ивици глади у 2026. години, упозоравају из УН-а

3 ч

0

Више из рубрике

Да ли је Звезда оштећена у Љубљани? АБА лига се експресно огласила

Кошарка

Да ли је Звезда оштећена у Љубљани? АБА лига се експресно огласила

3 ч

0
Санси траже начин да се опораве од колапса у дуелу са посрнулим Блејзерсима

Кошарка

Санси траже начин да се опораве од колапса у дуелу са посрнулим Блејзерсима

10 ч

0
Нестварни Јокић недовољан за побједу против Булса

Кошарка

Нестварни Јокић недовољан за побједу против Булса

10 ч

0
У сриједу Игокеа игра најважнију утакмицу сезоне

Кошарка

У сриједу Игокеа игра најважнију утакмицу сезоне

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner